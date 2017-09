KJ Apa de Riverdale victime d'un accident de la route

C’est sans blessure sérieuse que l’une des vedettes principales de la populaire série Riverdale, KJ Apa, s’est sortie d’un accident de la route la semaine dernière.

La voiture aurait subi d’importants dommages, mais celui qui joue Archie a pu continuer de filmer malgré tout.

Selon Variety, c’est en rentrant dans la nuit, après avoir tourné pendant plus de 16 heures, que l’acteur de 20 ans se serait endormi au volant et aurait percuté un lampadaire. La distance entre le plateau de tournage et l’hôtel où résident les acteurs est considérable : cela prend plus de 45 minutes pour arriver à destination. Après l’accident de KJ Apa, des acteurs de la série se seraient plaints au sujet du transport entre les lieux de tournage et de résidence qui serait inadéquat.

La production a répliqué en maintenant que des moyens étaient mis à la disposition des acteurs s’ils ne se sentaient pas en moyen de conduire, comme des taxis et des chambres d’hôtel à proximité.

Malgré l’accident, le tournage de la série diffusée sur CW et Netflix suit son cours.