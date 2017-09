La diplomatie américaine malmenée

Aux Nations unies, Donald Trump a démontré que la diplomatie et la recherche des compromis nécessaires à la coopération internationale ne sont pas ses priorités, mais son discours n’était que la pointe de l’iceberg.

Devant l’ONU, Donald Trump a prononcé mardi un discours sans précédent. Fidèle aux promesses faites à son électorat isolationniste, il annonçait rien de moins que l’abandon de toute prétention à la diplomatie et au volontarisme des États-Unis sur la scène internationale et leur remplacement par l’affirmation de la puissance et la défense de l’intérêt national à courte vue.