La relève musicale de Québec en vedette à Matv

La scène musicale de Québec est en pleine ébullition. Au point qu’elle a maintenant sa propre émission de télévision.

Ça s’intitule Les Feedback de l’Ampli, ce sera télédiffusé sur MAtv Québec dès mardi prochain et, comme le titre le laisse entendre, on y découvrira des finissants de ce centre de formation musicale du quartier Saint-Roch par où sont passés plusieurs artistes qui font maintenant carrière dans l’industrie.

Au programme : The Seasons, Pierre-Hervé Goulet, Amélie No, Lou-Adriane Cassidy, Philémon Cimon, Émeraude, Charles-Auguste Lehoux, Tous Azimuts et Gilles.

photo courtoisie, Elias Djemil

L’animation a été confiée à une autre artiste de la capitale, la chanteuse soul Valérie Clio, qui s’était rendue jusqu’à l’étape des quarts de finale de La Voix en 2013.

« C’est ma première expérience comme animatrice. Je n’ai pas étudié en communication, mais je fais de la musique et j’aime discuter avec les gens. Ils m’ont dit d’être moi-même. J’ai répondu : “je ris fort, est-ce que je peux le faire à la télévision ?” » raconte-t-elle. En éclatant de rire, bien entendu.

Ça bouille

Les Feedback de l’Ampli, estime Valérie Clio, sera une belle occasion de démontrer aux gens la vitalité du milieu de la musique à Québec.

En plus des finissants de l’Ampli, on se souviendra que des groupes comme Fjord, Ghostly Kisses ou Men I Trust, pour n’en nommer que quelques-uns, ont attiré l’attention un peu partout sur la planète par le biais des sites d’écoute en continu. Une chanson de Fjord, I Get it Now, approche les six millions d’écoutes sur Spotify.

« Il se passe de quoi à Québec depuis quelques années. La chaudière bout tellement que les gens viennent voir ce qui se passe. Il y a une belle diversité. Certains font du rock, d’autres de l’électro pop, du hip-hop, de la soul en français, de la chanson jazz en français », observe Valérie Clio.

Les Feedback de l’Ampli compte parmi la demi-douzaine de nouveautés inscrites à la grille horaire automnale de MAtv Québec (voir encadré).

D’autres titres reprendront du service. Ainsi, Tania Beaumont sera de nouveau à la barre du magazine culturel LeZarts (jeudi, 19 h 30). Idem pour Andrée Martin, qui décortiquera encore une fois l’actualité régionale à Mise à jour (jeudi, 18 h 30).

L’historien Denis Angers et Taïna Lavoie nous feront redécouvrir les lieux historiques de Québec pour une troisième saison dans Des chemins, des histoires (lundi, 21 h 30). Enfin, Ensemble et Projection libre reviendront dans les cases respectives de jeudi à 20 h et mardi à 21 h.

Les nouveautés de MAtv

Photo courtoisie, Marc-Éric Baillargeon