La Ville de Québec crée un groupe de travail pour mieux encadrer Airbnb

Insatisfaite de la réglementation actuelle qui manque de mordant, la Ville de Québec mandate un comité de travail qui devra lui faire des suggestions pour contrer l’hébergement illégal de type Airbnb.



L’objectif n’est pas d’«interdire» la location de logements sur des plateformes comme Airbnb, mais de mieux encadrer cette pratique qui nuit à l’industrie hôtelière et affecte la qualité de vie des résidents des quartiers centraux.



«C’est sur toutes les lèvres ce sujet-là, pas seulement à Québec mais dans bien des villes dans le monde entier. On ne peut pas l’ignorer. C’est une révolution, il faut y faire face», a déclaré la vice-présidente du comité exécutif, Julie Lemieux, lors d’un point de presse à l’hôtel de ville, jeudi matin.



«On veut continuer d’attirer les touristes mais on veut une ville avec des quartiers animés et habités», a-t-elle déclaré. Le groupe de travail sera piloté par le directeur de l’Office du tourisme André Roy qui ne s’est donné aucun échéancier précis. Mme Lemieux espère toutefois avoir des recommandations au printemps.



Plus de détails à venir...

Liste des membres du groupe de travail