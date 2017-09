Le rap qu’il faut écouter plusieurs fois

Quand ils ont mis les pieds en dehors de la folle troupe d’Alaclair Ensemble pour lancer l’album XXL, en 2014, le rappeur Eman et le producteur Vlooper ne comptaient pas pousser plus loin ce projet. Mais des critiques unanimes et le fait de remporter le Félix d’album hip-hop de l’année, ça peut changer des plans.

« Le commentaire que je reçois le plus souvent, c’est que la première écoute surprend. Il faut l’écouter plusieurs fois pour rentrer dedans. Dans le rap actuel au Québec, il y a une recette qui fait que ça se ressemble beaucoup d’un artiste à l’autre. On voulait éviter ça, même si on apprécie et on écoute cette musique à fond. On voulait envelopper ça d’une autre manière. Aller dans les mêmes BPM sans viser le gros beat », analyse Eman.