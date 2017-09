Les candidats sur la ligne de départ

La chef de Démocratie Québec (DQ) promet des baisses de taxes résidentielles et un gel des taxes commerciales jusqu’en 2019.

DQ veut réduire les dépenses et la dette, et freiner des projets comme le Centre de glaces et le Grand Marché. Anne Guérette a laissé entendre qu’elle souhaitait couper dans la masse salariale, notamment dans le service des technologies de l’information.