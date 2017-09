L’opération pour retirer le clocher de l’église Saint-Sauveur débutera à 13h

C’est à 13h que la portion supérieure du clocher de l’église Saint-Sauveur, en Basse-Ville de Québec, sera descendue au sol.



L’opération pourrait toutefois être reportée en soirée si le vent se manifeste trop ardemment.



Les travaux de restauration avaient été arrêtés le 28 août lorsque l’architecte responsable du dossier s’est rendu compte que le clocher s’était affaissé sur un côté. Un périmètre de sécurité avait alors été érigé.



Michel Émond, des Constructions Béland et Lapointe, responsable du chantier, estimait que l’opération d’aujourd’hui ne prendra pas plus de 10 minutes.



«La deuxième partie sera démontée la semaine prochaine, pour la troisième, il faudra d’abord la solidifier avant de la descendre», a expliqué le contremaître de l’entreprise de Saint-Nicolas.



Entre 12 et 14 personnes travaillent sur le chantier, incluant les employés des deux autres entreprises impliquées dans le démontage; les grues Guay et Soudure DG Tech.



Selon M. Émond, la tôlerie de la partie supérieure du clocher devra être refaite au complet. Sur la troisième partie, c’est la charpente en bois qui est attaquée.



Chaque portion du clocher sera réparée au sol, près du parvis de l’église. Les pièces ne seront pas remises en place avant l’an prochain.