Mairesse de Longueuil: Caroline St-Hilaire se raconte dans une biographie

LONGUEUIL | À quelques semaines de la fin de sa carrière politique, la mairesse de Longueuil, Caroline St-Hilaire, a lancé jeudi soir sa biographie intitulée Se faire entendre.

De nombreuses personnalités étaient présentes à Longueuil pour la présentation de ce livre rédigé par Geneviève Lefebvre.

En entrevue à TVA Nouvelles, Mme St-Hilaire a dit que ces «tranches de vie» pouvaient faire écho à de nombreuses femmes à travers la province.

«Plusieurs pensent que "se faire entendre" a été utilisé parce que je suis malentendante. Mais c’est plutôt l’aspect que j’ai voulu me faire entendre comme femme, comme politicienne qui domine», a-t-elle expliqué.

«Les femmes doivent avoir envie de se faire entendre, peu importe le domaine, que ce soit en politique, dans les affaires ou le monde communautaire», a-t-elle dit.

La question de la confiance est également un sujet fort du livre, selon elle.

«Faire confiance et se faire confiance, les deux représentent un défi. Je pense avoir réussi à démystifier toute la question de confiance en soi», a-t-elle fait savoir.

«Mes 20 ans de vie politique m’ont forgé le caractère, m’ont appris à avoir plus confiance en moi et à faire confiance à mes intuitions et à mon entourage.»

Une nouvelle carrière dès novembre prochain

Mairesse de Longueuil depuis huit ans et auparavant députée bloquiste à Ottawa, Caroline St-Hilaire a annoncé en février dernier qu’elle quitterait ses fonctions à la fin de son mandat, en novembre. On apprenait le mois dernier qu’elle deviendra commentatrice pour LCN. Elle participera notamment à «La Joute» ainsi qu’à différentes émissions de LCN et de TVA.