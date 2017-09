Mais où est Justin? Édition du 21 septembre

Chaque jour, on trouve Justin Trudeau pour vous.

Le premier ministre a une journée très importante devant lui, même s’il y a qu’un seul point à l’agenda. Il prononcera à 13h un discours très attendu à l’Assemblée générale des Nations unies.

Il doit parler de réconciliation avec les autochtones, ainsi que de changements climatiques.

Il est à New York depuis mardi, cet événement marquera la fin de son voyage où il a entre autres rencontré des gens d’affaires et une demi-douzaine de dignitaires. En plus d’avoir participé à la Journée UNIS de l’ONU.