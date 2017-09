Meurtre au Maxi: l'accusé plaidera la folie

Le jeune homme qui a brutalement tué de 14 coups de couteau une employée d’un Maxi de Montréal va plaider la folie, a fait savoir son avocat ce jeudi.

«Clémence voulait me tuer, moi et d’autres clients, je me suis défendu et j’ai protégé les autres clients, elle m’a pointé, j’ai compris qu’elle allait me tirer, moi et les autres clients», a témoigné d’un calme olympien Randy Tshilumba.

Parlant comme s’il s’agissait d’une évidence, l’accusé de 21 ans a expliqué que selon lui, Clémence Beaulieu-Patry et ses amies voulaient le tuer. Il connaissait les filles pour avoir été à la même école secondaire qu’elles, mais il ne leur parlait pas.

Cela ne l’a pas empêché de se convaincre de ces prétendues intentions meurtrières, après avoir consulté une page Spotted sur Facebook. À partir de ce moment, il s’est procuré un couteau pour se défendre, a-t-il juré.

«Je ne voulais plus sortir, je courais chez moi pour éviter les balles si elles tiraient, c’était insupportable, a-t-il témoigné devant le jury. Sortir devenait dangereux, elles pouvaient me tirer dessus n’importe quand.»

«Faire la paix»

C’est pour cette raison que Tshilumba est allé au Maxi de la rue Papineau le 10 avril 2016, a-t-il expliqué. Il hésitait entre aller à l’hôpital pour des problèmes de constipation, aller s’entraîner ou bien aller voir Clémence Beaulieu-Patry pour «faire la paix».

Sauf qu’il est arrivé sur les lieux avec un couteau. Après s’être dirigé dans l’allée des vêtements où la jeune femme de 20 ans travaillait, il l’a poignardée à 14 reprises avant de prendre la fuite.

Tshilumba s’est ensuite réfugié au cégep où il étudiait afin de cacher l’arme du crime et ses vêtements. Il a également fait de nombreuses recherches internet sur le meurtre au Maxi et sur la victime, ainsi que sur des façons de faire disparaître de la preuve.

Folie

Pour la défense, il est certain que Tshilumba souffrait de troubles mentaux.

«Il avait des idées délirantes envers (la victime), il ne savait pas qu'il faisait quelque chose de mal», a déclaré Me Philippe Larochelle en guise de déclaration d’ouverture de la défense au procès de son client.

Plutôt que d’être déclaré coupable de meurtre comme le souhaite la Couronne, la défense affirme qu’il était incapable de distinguer le bien du mal le soir du 10 avril 2016.

«Randy ne s'est pas inventé une maladie mentale, elle existait avant, a ajouté l'avocat, on va aller dans sa tête pour comprendre ce qui l'a mené à ça. C'est un geste tellement brutal qu'on veut comprendre.»

Après le témoignage de Tshilumba, la défense compte faire entendre deux psychiatres qui vont parler de l’accusé. Mais ce dernier a déjà expliqué avoir consulté des spécialistes pour son anxiété, des mois avant le drame.

Tshilumba s’était fait prescrire des anxiolytiques, mais, a-t-il ajouté, il n’en a pris qu’une fois. Il croyait que le médecin pouvait être de mèche avec celles qui voulaient le tuer. Il s’est fait conseiller de consulter un psychologue, mais après une vérification du régime d’assurance de sa mère, il n’a jamais pu prendre rendez-vous.

Le témoignage de Tshilumba se poursuit cet après-midi, au palais de justice de Montréal.