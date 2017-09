Le courtier hypothécaire québécois Multi-Prêts prend de l’expansion au Canada anglais avec l’acquisition du groupe financier Verico de Vancouver, a appris Le Journal.

La transaction devrait permettre à Multi-Prêts de presque doubler son volume annuel de prêts hypothécaires, passant de 25 milliards $ à plus de 44 milliards $.

«Cette transaction permet à notre groupe de surpasser ses cibles avec la diversification de nos activités et la croissance du nombre de nos courtiers», a indiqué le président et chef de la direction de Multi-Prêts, Luc Bernard.

Avec cet achat, Multi-Prêts met les pieds de façon significative au Canada anglais avec une équipe qui comptera dorénavant plus de 6000 courtiers hypothécaires d’un océan à l’autre.

Multi-Prêts considère qu’il s’agit d’une étape-clé de son ambitieux plan d’affaires de trois ans.

«Cette entente ouvre la voie à une accélération de nos investissements en marketing et en outils technologiques. La marque Multi-Prêts doit faire partie de l’ADN des acheteurs de maisons au Québec et au Canada», a ajouté M. Bernard.



En mode croissance

L’an dernier, le grand patron de Multi-Prêts avait laissé entendre sa volonté de poursuivre les acquisitions au pays. Il disait vouloir faire passer le volume de prêts de la société à plus de 40 milliards $.

«Pour nos courtiers et associés, c’est une chance incroyable de se démarquer dans un marché de plus en plus compétitif, en unissant leurs forces au groupe qui connaît la croissance la plus rapide et importante dans le secteur hypothécaire au Canada», a souligné pour sa part le président de Verico, Albert Collu.