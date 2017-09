Neutralité religieuse: le fédéral se trompe de projet de loi, suppose la ministre Vallée

Le ministre fédéral Navdeep Bains confond le défunt projet de charte des valeurs avec l’actuel projet de loi sur la neutralité religieuse, prétend la ministre Stéphanie Vallée.

Le ministre fédéral de l’Innovation, des Sciences et du Développement économique a fait savoir son opposition mercredi au projet de loi 62, qui porte sur la neutralité religieuse au Québec. «Nous avons la Charte canadienne des droits et libertés au Canada, et elle s’applique partout, même au Québec», indiquait alors le ministre Bains.

Interceptée à la sortie de la période de questions jeudi, la ministre de la Justice du Québec, Stéphanie Vallée, a rejeté les prétentions d’Ottawa. Elle assure que sa pièce législative respecte la Charte canadienne des droits et libertés.



Selon elle, la critique de Navdeep Bains est attribuable à une confusion. La ministre Vallée estime en fait que le ministre fédéral s’est probablement mélangé entre l’actuel projet de loi 62 et le précédent projet de loi 60, porté jadis par l’ex-ministre péquiste Bernard Drainville.



Actuellement en étude détaillée, le projet de loi 62 sur la neutralité religieuse milite pour l’échange de services publics à visage découvert, tout en permettant les accommodements raisonnables. Le projet de loi 60, mieux connu sous le nom de charte des valeurs, interdisait notamment aux employés de l'État le port d’objets ostentatoires.