Ode à la guitare en plastique

Vous rappelez-vous les jours de gloire des jeux de rythme, il y a une dizaine d'années? Quelle belle époque! Un nouveau Rock Band ou Guitar Hero voyait le jour tous les deux mois, tout le monde avait une guitare en plastique chez eux et on écoutait des vidéos de dudes qui jouaient Through the Fire and Flames sur YouTube.

29 jeux de Rock Band et Guitar Hero sont sortis entre 2006 et 2010 sur toutes plateformes confondues. Cette sursaturation du marché a pas mal tué le genre pour quelques années, mais en 2015, EA et Activision ont tous deux décidé de lancer de nouvelles éditions de leurs jeux musicaux autrefois forts populaires.

C'était un échec, du moins du côté commercial. La preuve? Depuis hier, les versions Wii U, PS3 et Xbox 360 de Guitar Hero Live (2015) sont en vente pour 4$ chez Dollarama. Eh oui, le jeu et la guitare qui l'accompagne sont inclus dans la boîte.

J'ai réussi à m'emparer de la dernière copie disponible dans une succursale non loin de chez moi. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai achetée, outre que l'idée de revivre pour quelques instants ces jours de gloire me semblait intéressante. Après avoir joué quelques heures, je dois dire que le rendu m'a agréablement surpris.

Nicholas De Rosa

Le nouvel instrument

Premier constat: la guitare à six touches qui vient avec Guitar Hero Live change fondamentalement le jeu pour le mieux. La plus grande rupture avec le passé est que ses frettes ne sont plus côte à côte, mais plutôt disposées en deux rangées de trois.

Cette nouvelle configuration rend malheureusement obsolètes tous vos anciens accessoires Guitar Hero qui sont sûrement enfouis quelque part dans un de vos placards. C'est par contre un bien faible prix à payer quand on constate à quel point l'expérience est améliorée grâce à cette nouvelle manette guitare.

Pour la première fois, le jeu se rapproche un peu plus de la réalité. On se sent juste bien en glissant notre main de haut en bas ou en jouant des accords en positionnant nos doigts à différents niveaux du manche.

C'est triste qu'il ait fallu attendre jusqu'en 2015 pour que Guitar Hero innove tant que ça. C'est le genre de chose qui aurait dû se faire cinq ans plus tôt et qui aurait pu sauver la franchise. Trop peu, trop tard, je suppose.

Nicholas De Rosa

Être une vraie rockstar

Ce qui est d'autant plus novateur dans Live est sa nouvelle présentation.

L'époque où l'on voyait à l'écran des compteurs et des personnages tridimensionnels est chose du passé. Dans le mode principal, on incarne plutôt un guitariste en concert à la première personne. Le tout se passe en «live-action» et les réactions de la foule et des autres membres du groupe changent selon notre performance.

C'est pas mal cheesy, mais à vrai dire, ça ne me dérange pas. C'est déjà absurde de voir des notes défiler sur un écran et de les jouer sur une guitare en plastique, donc c'est une bien bonne chose que le jeu ne se prenne pas trop au sérieux. Globalement, la présentation est très réussie. Elle nous immerge davantage dans le jeu et on se sent quelque peu comme un vrai héros de la guit’.

Il y a aussi un autre mode nommé TV dans lequel il est possible de jouer en continu sur l'air de vidéoclips classiques. Le but est de simuler le MusiquePlus d'autrefois puisque les chansons sont uniquement disponibles selon une programmation préétablie. C'est une bonne idée, mais il serait mieux de simplement avoir accès à toutes les chansons en permanence.

Activision

Ma nouvelle passion

Il faut que je m'achète bientôt une seconde guitare de Live pour faire l'essai de son mode multijoueur. Je ne m'attendais pas à autant aimer ce qui est probablement le dernier Guitar Hero de l'histoire, mais voilà, je me suis trouvé un nouveau jeu fétiche pour les prochains mois.

Au-delà de tout ça, acheter Guitar Hero Live pour 4$ m'a permis de réfléchir à l'héritage de cette série et de la fureur qu'elle a su créer. Dans le temps, les gens dépensaient des centaines de dollars pour accéder à de nouvelles chansons. Il semblait qu'ils n'auraient jamais assez de ce jeu, et aujourd'hui, on le retrouve chez Dollarama.

C'est un triste dénouement, mais peut-être qu'il permettra à des milliers de personnes de retomber en amour avec un jeu qui avait jadis conquis le monde.