Papa occupé

Avec les tournages de L’Échappée, en plus des répétitions pour la pièce Le Chemin des passes dangereuses, Alexandre Goyette sera plutôt occupé lorsque passera la cigogne, en décembre prochain. Le comédien et sa conjointe, Geneviève Côté, déjà parents du petit Laurent, 2 ans, attendent une fille dans quelques semaines.

«Je vais pouvoir prendre un peu de temps pour elle... mais évidemment pas autant que je le souhaiterais. Ça fait partie du métier, on prend les rôles quand ils passent. Geneviève et moi, on est un team, alors on prend toutes ces décisions ensemble», raconte le comédien, quelques minutes après le gala des prix Gémeaux dimanche soir.

«Notre fils Laurent n’avait que trois mois quand Alexandre a commencé à tourner King Dave... de nuit. Alors si on a été capables de le faire une fois, je ne vois pas pourquoi on n’y arriverait pas», ajoute sa conjointe avec un sourire complice.