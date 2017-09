Prenons un moment pour considérer la greffe de tête

Planifiée depuis 30 ans, cette opération extravagante semble tirée de Frankenstein. D’abord prévue pour décembre 2017, elle a été repoussée de quelques mois, pour le début de 2018.

Ce délai est dû au fait que le patient original, Valery Spiridonov, un Russe de 31 ans, ne subira pas cette opération majeure et risquée. L’équipe médicale se tourne maintenant vers des patients chinois. Par ailleurs, l’opération devrait avoir lieu en Chine.

La Chine prend de plus en plus de place dans le projet: le pays fournirait personnel médical, argent et cobayes pour ce projet pour le moins spectaculaire. Il faut dire que le pays est connu pour être pas mal slack sur les considérations bio-éthiques.

Travaillant sur cette opération depuis quelques décennies, le neurochirurgien Sergio Canavero (qui a sérieusement l’air de Nosferatu, come on!) est un petit fin-finaud.

Dr. Canavero et son équipe ont répété le processus sur des souris et même avec des singes. Leurs expériences ont été documentées dans des articles scientifiques, bien que tardivement.

Simple comme bonjour! (pas vraiment)

Pour faire très, très, très vite, il y a cinq étapes à l’opération:

1- Alors que la tête est toujours sur le patient, il faut la refroidir à 12-15°C. Comme ça, le métabolisme ralentit et tout se garde plus au frais (comme de la viande dans un frigo, en somme!).

2- La tête est détachée du corps.

3- La circulation sanguine entre les deux entités est établie. Des tubes en silicone sont utilisés.

4- Les nerfs et la moelle épinière des deux entités sont soudées avec des produits spéciaux.

5- La moelle épinière est stimulée de manière électrique.

Ça a l’air facile! Mais détrompez-vous, cette opération durerait 36 heures et nécessiterait la contribution de 150 (!) médecins et infirmiers.

Bien entendu, le patient ne se réveillerait pas tout de suite; il serait dans le coma pendant 2 à 4 semaines avant de commencer un programme de physiothérapie.

Controversé, mais potentiel révolutionnaire

Ce type d’opération soulève la controverse, parce que come on! greffer une tête!! voyons donc!, mais si ça fonctionne, ce serait absolument révolutionnaire. Et même si c’est la première étape pour quelque chose qui va véritablement fonctionner dans 10 ou 20 ans, ce serait encore révolutionnaire.

Capote pas, mon Hulk, on va (peut-être) pouvoir t'arranger ça.

Pour faire un parallèle avec la transplantation cardiaque, une opération semblable et qui est maintenant relativement habituelle, il y a eu énormément d’essais-erreurs avant que ce soit au point. Aujourd’hui, il s’agit d’un outil précieux dans le coffre des cardiologues, permettant à des personnes très malades d’avoir une nouvelle vie.

