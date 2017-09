Stéphane Dumas, CPA auditeur, CA, EEE, CFF, associé chez Lemieux Nolet, comptables professionnels agréés S.E.N.C.R.L., a accepté la présidence d’honneur du tout premier cocktail-bénéfice Huîtres, Bulles et Perles, au profit de la Fondation du Relais d’Espérance, qui se tient ce soir, dès 18 h, au Domaine Cataraqui. Situé en plein cœur du quartier Limoilou, le Relais d’Espérance vient en aide à une clientèle majoritairement composée d’hommes vivant des difficultés de tous ordres et qui souhaitent se remettre sur pied et redevenir fonctionnels dans la société.

Christos Niaros, du restaurant Chez Harry du 1190 boulevard Louis-XIV, organise une grande soirée thématique pour la communauté grecque de Québec, le samedi 23 septembre, avec nourriture, danse et musique à saveur grecque. Plusieurs prix de présence seront aussi attribués. Réservations au 428-628-6187.

Un karaoké de 50 000 $

Le 6e karaoké-bénéfice Le Petit Blanchon en Folie, présenté le 14 septembre dernier au profit de la Fondation Le Petit Blanchon, a permis de récolter la somme record de 50 000 $. Sept courageux candidats ou duos sont montés sur scène pour la cause des enfants qui connaissent un départ difficile dans la vie, victimes d’abandon, de négligence, d’abus ou de violence. La performance de Julie Couture, journaliste et chef d’antenne à TVA, qui a interprété de manière très convaincante la célèbre chanson de Julie Masse, C’est zéro, a retenu l’attention du jury. Sur la photo, de gauche à droite : Marie-Josée Turcotte, organisatrice du karaoké ; Claire Pimparé, porte-parole de la Fondation ; Jean-Paul B. Lachapelle, directeur général, Caisse Desjardins des Rivières ; Guy Boutin, président fondateur, Fondation Le Petit Blanchon, et Dre Chantal Guimont, médecin à la tête de MAclinique médicale Lebourgneuf (une des participantes au karaoké) et la mascotte de la Fondation.

60 ans de mariage

Félicitations à Monique Beauchamp et Lorenzo Raymond (photos), de l’arrondissement Sainte-Foy à Québec, qui célèbrent aujourd’hui leur 60e anniversaire de mariage. Le couple, marié le 21 septembre 1957 à l’église St-Vincent de Paul, a 2 enfants (Lyne et Alain) et 2 petits-enfants (Michaël et Jonathan). Monsieur Raymond a travaillé pendant 35 ans au Gouvernement du Québec.

Un Canadien d’exception

Alain Winter, ancien président du Carnaval de Québec, de 2012 à 2013, a reçu récemment une caisse de Molson Canadian « édition spéciale » pour souligner son implication dans la communauté, dans le cadre du 150e anniversaire du Canada. Plus de 1500 Canadiens d’exception (selon Molson) de partout au pays recevront cette distinction. M. Winter a œuvré pendant des années dans le scoutisme à l’île d’Orléans, mais aussi au niveau provincial. Sur la photo, Alain Winter reçoit sa caisse des mains de Réjean Soucy, représentant Molson à Québec.

Anniversaires

Stephen King (photo), romancier américain (Carrie, Misery, It), 70 ans... Rémy Bélanger, Machefer le Forgeron de Neuville, un des rares forgerons de Québec... Laurent Paquin, humoriste, scripteur, comédien et animateur, 46 ans... Faith Hill, chanteuse américaine, 50 ans... Pierre Cassivi, président-directeur général de parcsindustriels.ca, 54 ans.

Disparus

Le 21 septembre 2016. Guy Harvey (photo), 74 ans, chanteur et parolier qui s’est fait connaître avec le groupe Les Gendarmes dans les années 60... 2015. Ben Cauley, Jr., 67 ans, trompettiste, chanteur, auteur-compositeur américain (The Bar-Kays)... 2013. Michel Brault, 85 ans, cinéaste québécois... 2012. Mike Sparken, 82 ans, pilote automobile français.