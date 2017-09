Si près du but et pourtant si sages

MONTRÉAL | Ils pourraient devenir le premier couple de patineurs québécois pure laine en 20 ans à participer aux Jeux olympiques, mais il faut chercher ailleurs qu’auprès de Julianne Séguin et Charlie Bilodeau pour s’emballer avec cette idée.

Ce n’est ni par snobisme ni par désintérêt que le duo d’avenir de l’équipe canadienne de patinage artistique refuse de se laisser aveugler par les anneaux olympiques brillant au loin. Leur retenue s’explique plutôt par la sagesse, une attitude étonnante venant de deux athlètes dans la jeune vingtaine et qui travaillent ensemble depuis moins de cinq ans.

«Chaque chose en son temps», nous a répété à quelques reprises Bilodeau, en marge de la Classique internationale d’automne qui se déroule au Sportplexe de Pierrefonds, de jeudi à samedi.

Trois couples aux Jeux

Pourtant, les deux complices cognent bel et bien à la porte des Jeux de Pyeongchang. Le Canada y enverra trois paires à la compétition olympique et celle du Québec figure parmi les quatre plus valeureuses candidatures, dont celle incontestable de Meagan Duhamel et Eric Radford, champions du monde en 2015 et 2016.

Une saison olympique s’annonce dure pour les nerfs quand on est un prétendant de l’équipe canadienne. Tout grand résultat de l’année en cours et de la précédente est considéré par le Comité haute performance, mais c’est surtout le classement aux championnats nationaux à Vancouver, du 8 au 14 janvier, qui dictera la nomination de l’équipe qui s’envolera en Corée du Sud.

«Pour l’instant, on est au mois de septembre et on n’est pas déjà en train de penser à février. Nous avons toujours eu cette même approche à chaque année», rappelle Bilodeau, qui compte certaines réussites internationales comme preuves, à commencer par leur titre de vice-champions du monde juniors en 2015.

Série de commotions

Cette sagesse du couple découle d’une deuxième moitié de saison difficile, l’hiver dernier, résultat d’une série de commotions cérébrales subies par Julianne Séguin. La saison avait bien débuté, avec notamment leur victoire au Grand Prix Skate America à Chicago en octobre. Ajoutée à leur première position à la Classique d’automne de Pierrefonds, leur tenue durant les premiers mois leur avait valu une sélection pour les championnats mondiaux en Finlande, de mars dernier, même s’ils avaient dû renoncer entretemps aux nationaux d’Ottawa, justement en raison d’une première commotion.

«C’est une expérience qui nous a fait grandir», résume le patineur de 24 ans.

«Chaque parcours est différent, mais l’expérience qu’on a acquise on ne peut pas nous l’enlever. On ne souhaite jamais de blessures et on souhaite plutôt un parcours parfait, mais ça n’arrive pas toujours. Malgré tout ce qu’on a vécu, on a passé au travers et on a grandi de ça», émet sa partenaire, qui estime à l’équivalent de deux mois la somme des entraînements «en santé» exécutés par le couple depuis le mois de janvier.

Montréal a déjà son couple chéri pour les Mondiaux de 2020

Photo Alain Bergeron

Carey Price et Jonathan Drouin devront partager le capital de sympathie qu’ils reçoivent au Centre Bell puisque Julianne Séguin et Charlie Bilodeau ont déjà pris une option sur l’édifice en vue des championnats mondiaux de patinage artistique, en mars 2020.

Le duo d’avenir de Patinage Canada sera projeté en évidence, jeudi matin, au domicile du Canadien, lorsque la fédération nationale confirmera ce qu’on sait depuis le mois de juin : le Centre Bell s’est vu attribuer par l’International Skating Union cet événement prestigieux prévu du 16 au 22 mars 2020.

Devant l’avenir incertain de couronnés olympiques et mondiaux, comme Patrick Chan et les duos Meagan Duhamel et Eric Radford ou Tessa Virtue et Scott Moir, la promotion des championnats de Montréal misera sur le duo québécois, en lice pour participer aux prochains Jeux olympiques malgré leur jeune âge. Leur présence à l’annonce de ce matin révèle déjà cette volonté.

« C’est un couple qui doit surtout penser aux mondiaux de 2020. Dans deux ans, la majorité des meilleurs couples au monde actuellement ne seront plus là. Du top 10 actuel, je dirais qu’il va en rester peut-être deux », observe leur entraîneure, Josée Picard.

Shanghaï en souvenir

Il faut avoir vécu de l’intérieur les championnats mondiaux pour mesurer leur ambiance. Séguin et Bilodeau s’y sont produits deux fois, soit à Helsinki au printemps dernier, où ils ont terminé 11e au terme d’une saison marquée par les blessures, puis surtout à Shanghaï, en 2015, avec leur surprenante huitième position, même s’ils étaient encore de catégorie junior.

Le souvenir de patiner devant 18 000 spectateurs dans un silence religieux au Shanghai Oriental Sports Centre les habite encore.

« On avait fait notre meilleure performance depuis le début de notre carrière », se rappelle Julianne Séguin, qui n’avait alors que 18 ans.