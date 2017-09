Textos au volant: vers des amendes plus salées pour les automobilistes

Le ministre Laurent Lessard pourrait augmenter le montant des amendes remises aux automobilistes qui envoient des textos au volant, dans l’objectif de renforcir «l’effet dissuasif».

L’Ontario a annoncé mercredi qu’il comptait présenter un projet de loi pour sévir davantage contre les conducteurs faisant preuve de négligence ou de distraction au volant. La pièce législative contient les mesures les plus sévères au pays, selon le ministre ontarien des Transports.

Par exemple, l’utilisation du cellulaire au volant pourrait être punissable par des amendes allant de 500 $ à 3000 $, selon qu’il s’agisse d’une première infraction ou d’une récidive. Au Québec, ce manquement entraîne une sanction de 80 $ à 100 $, en plus de quatre points d’inaptitude.

«Bouquet de mesures»

Appelé à commenter cette initiative ontarienne, le ministre des Transports a rappelé qu’il travaillait sur un nouveau Code de la sécurité routière, qui sera déposé au cours de la session parlementaire. Le document doit comporter un «bouquet de mesures» concernant la sécurité routière des piétons, cyclistes et automobilistes, a évoqué Laurent Lessard.

Parmi ces mesures, le montant des amendes liées aux distractions au volant – notamment la vitesse, l’alcool et l’utilisation du cellulaire – pourrait être revu. «Il faut augmenter l’effet dissuasif, c’est un des éléments», a brièvement commenté M. Lessard.

Cannabis

Le ministre des Transports prend aussi en considération le cannabis, qui ne sera pas inclus dans le nouveau Code de la sécurité routière mais qui nécessitera un «ajustement» au moment de sa légalisation. La question du «contrôle» est au cœur de ses préoccupations, soutient-il.

«Rappelez-vous, il y a quelques années, quand quelqu’un déviait, on pensait qu’il avait bu. Maintenant, on pense qu’il est en train de texter. Rajoutez à ça s’il devait consommer du cannabis en plus. Moi je suis préoccupé», a-t-il commenté.

– Avec l’Agence QMI