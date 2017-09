Tremblay défend les conditions d’embauche d’Harvey

Alors qu’un contrat d’embauche datant de 2006 liant Ghislain Harvey à Promotion Saguenay a été dévoilé jeudi, le maire Jean Tremblay se réjouit qu’on fasse la lumière sur les conditions d’embauche du dirigeant de l’organisme.

L’opposition à la Ville de Saguenay tente depuis des mois d’obtenir les contrats d’embauche du président-directeur général de Promotion Saguenay, Ghislain Harvey, par le biais de la Commission d’accès à l’information (CAI).

C’est la conseillère représentant le Lac-Kénogami, Christine Boivin, qui livre cette bataille. Elle est passée par la CAI pour une copie des contrats de Ghislain Harvey de 2006 à aujourd’hui.

Parmi les faits saillants des conditions d’embauche de M. Harvey, on note qu’il gagnait un salaire de 115 000 dollars, en 2006. M. Harvey recevait aussi une indemnisation de 480 dollars pour ses déplacements, et n’avait pas besoin de fournir de pièce justificative pour obtenir ce remboursement, en plus d’avoir six semaines de vacances.

RIEN À CACHER

En entrevue avec Le Journal, le maire de Saguenay s’est montré satisfait que le contrat de 2006 soit devenu public. « Il n’y a rien dans ce contrat. Ils sont tous comme ça, mais on avait l’air de cacher quelque chose », a affirmé M. Tremblay.

Le maire est bien content que la cause soit devant la CAI. « On ne sait jamais à quoi s’en tenir avec ce genre de demande là. Ç’a l’air bien scandaleux. [...] Ce n’est pas de la cachette, tous [les organismes publics] sont comme ça », a indiqué le maire Tremblay.

Si la Ville et Promotion Saguenay se battent pour ne pas dévoiler les contrats de ses employés, c’est pour respecter la loi, affirme le maire. Un cadre qui signe un contrat avec un organisme public est en droit de penser qu’il restera confidentiel, selon lui.

SALAIRE RAISONNABLE

Pour Jean Tremblay, le salaire de directeur de l’organisme est raisonnable. « Les conditions d’embauche de Ghislain Harvey ont été décidées unanimement par les 19 membres du conseil d’administration », rappelle-t-il.

Il n’a pas été possible de joindre Ghislain Harvey jeudi pour obtenir sa réaction. La directrice des communications et du marketing de Promotion Saguenay, Ruth Vandal, a fait savoir que l’organisme n’émettrait pas de commentaire pour l’instant.

RÉACTIONS

Candidate à la mairie pour l’équipe du renouveau démocratique, Josée Néron a déploré le manque de transparence de Promotion Saguenay.

« C’est aberrant de voir que la demande tout à fait légitime d’une conseillère amène un organisme à poursuivre cette conseillère. Enlevez l’organisme et vous avez un maire qui poursuit une conseillère municipale », indique Mme Néron.

De son côté, le candidat indépendant Jean-Pierre Blackburn a souligné qu’il restait beaucoup de faits inconnus et qu’il était difficile d’extrapoler les conditions de travail du haut dirigeant de Promotion Saguenay à partir de son contrat de 2006.

Des éléments du contrat