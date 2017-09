Un appui à la Catalogne fragiliserait l'intégrité du territoire québécois, dit le gouvernement Couillard

L’appui à la tenue d’un référendum sur l’indépendance de la Catalogne fragiliser l'intégrité du territoire québécois, dit le gouvernement Couillard.

«[Jean-François Lisée] devrait être prudent quant à l'interprétation qu'on pourrait donner ici même au Québec de la notion de l'autodétermination des peuples», a lancé le premier ministre jeudi lors de la période de questions.



«Que se produirait-il donc, compte tenu qu'on a une relation de nation à nation avec les Premières Nations, dans le cadre de la séparation du Québec de la fédération canadienne, si l'ensemble des Premières Nations, au moins la moitié du Québec, décidaient d'exercer leur autodétermination et ne pas suivre le Québec séparé? Quelle serait la position du Parti québécois?», a-t'il lancé. Il a aussi ajouté que «la seule façon de garantir l'intégrité territoriale du Québec, c'est l'appartenance à la fédération canadienne».



Philippe Couillard était questionné par le chef péquiste Jean-François Lisée, qui souhaite que le Québec demande à l’Espagne «de respecter le droit des Catalans de tenir une consultation».



Rappelons que la justice espagnole a arrêté 14 politiciens et hauts fonctionnaires catalans et saisi plusieurs millions de bulletins de vote qui devaient servir au référendum d’autodétermination des Catalans, prévu le 1er octobre. Madrid juge la tenue de cette consultation illégale.



«Nous sommes plus que préoccupés, au-delà de ça, par les incidents teintés de violence, les arrestations d'élus municipaux», a dit M. Couillard. Mais il ne souhaite pas s’immiscer davantage dans le débat qui déchire l’Espagne.



À la suite d’une question du député de Québec solidaire Gabriel Nadeau-Dubois, le leader parlementaire Jean-Marc Fournier est allé plus loin. «Ce que le premier ministre répond : Très bien, alors, si, dans le Nord-du-Québec, les Premières Nations avaient aussi cette manifestation large, qu'arriverait-il?», a-t-il indiqué.



«L'Espagne dit: nous sommes indivisibles. Jacques Parizeau disait : Le Québec séparé serait indivisible. Alors, quelle est la conséquence? Soyons prudents dans les nuances. Cela peut comporter des conséquences. Je nous invite à des nuances», a-t-il affirmé.



Pour le chef péquiste, il s’agit d’un recul sur «la position traditionnelle de son propre parti sur l'intégrité territoriale du Québec en cas d'indépendance». «Je n'en reviens pas», a dit M. Lisée.



Du côté de Québec solidaire, Gabriel Nadeau-Dubois a indiqué que son parti reconnaissait le droit à l’autodétermination des peuples autochtones.