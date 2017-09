Un Sorj Chalandon particulièrement noir

Le 27 décembre 1974, soit deux jours après les fêtes de Noël, la fosse Saint-Amé ne fera pas de cadeau aux habitants de Liévin, l’une des petites villes houillères du Nord-Pas-de-Calais : dès les premières lueurs de l’aurore, 42 mineurs y trouveront la mort à la suite d’un coup de grisou. Et cette tragédie ne pouvant être couverte par un novice, Sorj Chalandon venant à peine d’entamer sa carrière de journaliste au quotidien Libération, c’est Serge July, son rédacteur en chef, qui ira sur le terrain.

Un terrain hautement miné, les responsables des Charbonnages de France évoquant à tout-va la fatalité, alors que cette catastrophe aurait facilement pu être évitée s’il n’y avait pas eu autant de manquements sur le plan de la sécurité. « J’ai lu avec beaucoup de colère les reportages de Serge July, parce que personne ne devrait mourir au travail, explique Sorj Chalandon, qu’on a pu joindre à Paris juste avant la frénésie de la rentrée littéraire. C’est d’ailleurs cette colère-là qui m’a poussé à écrire Le Jour d’avant. » Photo courtoisie Les raisons de sa colère

Il dit « cette colère-là », car il y en a eu bien d’autres. Ayant consacré l’essentiel de sa vie à parcourir le monde pour décrire noir sur blanc les plus sombres chapitres de l’Histoire contemporaine – dont le conflit nord-irlandais, la guerre Iran-Irak ou le massacre de Sabra et Chatila –, Sorj Chalandon a vu tant de bombes exploser autour de lui qu’il a fini par dégoupiller ses propres grenades en écrivant des romans particulièrement frappants. Après avoir réussi à nous heurter de plein fouet avec Retour à Killybegs, à nous ébranler fortement avec Le Quatrième mur et à nous toucher en plein cœur avec Profession du père, véritable mine archipersonnelle qui raconte toutes les horreurs que son père mythomane lui a fait subir durant sa jeunesse, ce grand reporter a enfin pu revenir en arrière pour raconter à sa façon la catastrophe de Liévin. « J’avais des douleurs profondes qu’il fallait que j’écrive en premier, confie-t-il. Mais il y a trois ans, quand mon père est mort, j’ai su que je pouvais passer à autre chose et rendre hommage aux mineurs de Liévin. »

De ce fait, il a replongé dans les années 1974-1975 et retrouvé tout ce qui avait été écrit à l’époque. « En gros, je n’avais plus rien à apprendre de la catastrophe, rapporte-t-il. Mais comme je ne voulais surtout pas que les gens aient l’impression de lire un tract, il était important que j’aille à Liévin 40 ans plus tard pour voir ses pavés, ses briques et ses plaques murales, m’imprégner de la pluie et de l’odeur du charbon ou parcourir La Voix du Nord dans un estaminet à côté d’un vieux monsieur tout courbé avec un respirateur dans le nez. Pour rendre hommage aux gueules noires, il m’a ensuite fallu une âme grise. Et cette âme grise, c’est Michel. »

Au fond du trou

Issu d’une famille de paysans, Michel Flavent a eu la chance d’avoir le meilleur des frères. Malgré leur très grande différence d’âge, Joseph l’a toujours trimbalé partout avec lui sur sa mobylette. Après avoir abandonné ses rêves de coureur automobile pour devenir mineur, Jojo réservera même à son « tiot galibot » une chambre joliment aménagée dans l’appartement qu’il pourra s’offrir en travaillant à la fosse Saint-Amé... jusqu’au fatidique vendredi de l’année 1974 qui conduira directement à la morgue 42 mineurs. Ce jour-là, Jojo sera également grièvement blessé et quelques semaines plus tard, il finira aussi par les rejoindre. Une mort injuste qui ne défraiera pas la chronique et qui poussera le patriarche du clan Flavent à se suicider en laissant derrière lui une lettre de six mots : « Michel­­­, venge-nous de la mine. »