Une auto électrique sans les désavantages d’une auto électrique

N’ayant souvent pas la possibilité de recharger leur voiture, il n’est pas rare que les résidents d’appartements se résignent à acquérir une voiture à essence.

Mais voilà que l’entreprise suédoise Uniti propose une alternative pour les citadins : une voiture électrique dont les batteries sont amovibles. Ainsi, en arrivant au bureau le matin et en arrivant à la maison en fin d’après-midi, il sera possible d’apporter avec soi un bloc de batteries pour les recharger.

Prenant la forme d’une petite valise, ce bloc de 2,2 kWh ne pèsera pas plus de 10 kilogrammes. Avec ces batteries, il sera possible de parcourir jusqu’à 30 kilomètres.

Le but de cette toute petite voiture est de consommer le moins d’électricité possible. Ainsi, on a réduit au maximum la masse totale du véhicule en ne l’équipant que de deux sièges. Pour un véhicule à vocation urbaine, c’est plus qu’acceptable. Par ailleurs, on a installé les moteurs électriques directement dans les roues de la voiture. À ce stade-ci du projet, on estime qu’elle pourra accélérer de 0 à 80 km/h en aussi peu que 3,5 secondes.

Éventuellement, afin de maximiser l’utilisation de la voiture, Uniti compte instaurer un système de partage.

Pour le moment, Uniti est encore au stade de startup. Épaulée par la multinationale de l’électronique Siemens, elle n’est pas à prendre à la légère.