Volvo se lance dans le créneau des VUS compacts

Après le XC90 et le XC60, voilà que Volvo diversifie sa gamme en proposant un troisième VUS : le XC40. Autant de VUS au même moment dans son catalogue, c’est une première pour le constructeur établi en Suède.

Cette fois, Volvo tente de percer le marché des VUS compacts qui compte déjà bon nombre de joueurs. Pour se démarquer, on mise sur la technologie : caméra 360 degrés, assistance à la conduite, système City Safety d’évitement de collision à basse vitesse, etc.

Plus compact que ses deux grands frères, le XC40 est présenté comme étant logeable. Notamment en ce qui a trait aux espaces de rangement dans les portes et dans la console, Volvo se vante de les avoir optimisés.

Volvo XC40 2018 Volvo

Sous son capot, on trouvera un choix de deux moteurs : quatre cylindres diesel D5 ou quatre cylindres T5. On ignore si la version alimentée au diesel sera livrable au Canada. Pour la production mondiale, on a annoncé que d’autres moteurs s’ajouteraient éventuellement, notamment une version hybride. Ce moteur s’inscrira dans le plan vert que Volvo a dévoilé en grande cet été.

Son arrivée dans les concessionnaires est prévue pour le printemps 2018. Son prix de départ, quant à lui, n’est pas encore connu.

En plus de dévoiler son plus récent VUS, Volvo en a profité pour lancer son programme Care by Volvo. Ce programme a pour but de révolutionner le processus d’achat d’une automobile. L’idée est de simplifier l’achat en le rendant accessible en ligne. Par ce programme, Volvo assure également l’entretien et les réparations de la voiture.