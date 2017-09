LAGUEUX, Charlotte Leclerc



Au Centre d'hébergement Saint-Augustin, le 18 juillet 2017, est décédée à l'âge de 97 ans et 10 mois, dame Charlotte Leclerc, épouse de feu monsieur Léo Lagueux. Elle était la fille de feu monsieur Victorin Leclerc et de feu dame Olive Germain. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances le, à 14 heures, à laDans l'intimité de la famille, ces dernières seront déposées le lendemain à 11 heures dans le lot familial au Cimetière du Parc Commémoratif La Souvenance, rang Ste-Anne, L'Ancienne Lorette. Madame Leclerc laisse dans le deuil; ses 3 enfants : Claude Lagueux (Diane Drolet), Robert Lagueux (Nicole Audet) et Jacques Lagueux (Francine Tardif). Elle laisse également dans le deuil; ses petits-enfants : Nathalie, Claude jr., Christian, Evelyne, Miro, Marie-Pierre et Andrée-Anne; plusieurs arrière-petits-enfants; ses sœurs : feu Gemma, feu Nicole, feu Georgette et Réjeanne (feu Roger Chamberland); ses frères : feu Jean-Louis (Claudette Thivierge), feu Gérald et Yvon Rochon (Georgette Bréard) ainsi que de nombreux neveux, nièces, cousins, cousines et ses amis fidèles Darren Lowe, Suzanne Beaubien et leur fille Élisabeth. La famille tient à remercier le personnel du Centre d'hébergement St-Augustin pour leur dévouement et les bon soins prodigués à notre mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Opération Enfant Soleil, 2160, Cyrille- Duquet, bur. 200, Québec (QC) G1N 2G3, tél. : 418 683-2323. La dépouille de dame Charlotte Leclerc a été confiée à Lépine Cloutier/Athos.