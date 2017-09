5 portos à la mode

L’histoire d’amour entre le porto et le Québec a probablement connu son apogée au tournant des années 1990. À l’époque, dans presque toutes les chaumières, il était d’usage de terminer le repas avec un petit verre de porto. L’ennui, c’est que plusieurs en ont abusé. Et avec 20 degrés d’alcool et beaucoup de sucre résiduel, c’est le genre d’abus qui ­pardonne difficilement. Surtout le lendemain...

Même si la mode du porto s’est un peu essoufflée, le Québec demeure un marché important, notamment pour ce qui est des portos ­« premiums », une catégorie qui représente un peu moins de 20 % de la production. C’est du moins le message que j’ai reçu lors de ma courte, mais fabuleuse visite à la 4e édition du Port Wine Day qui se déroulait au début du mois de septembre, dans la ­magnifique région du Douro. C’est aussi ce qui explique pourquoi on retrouve encore aujourd’hui une très belle ­sélection de portos à la SAQ.

Comme vous le savez ­probablement, il existe deux grandes familles de porto : les rubys qui ont été protégés de ­l’oxydation et les tawnys qui ont été élevés au contact de l’air afin qu’ils s’oxydent plus ou moins. Les grands rubys sont les prestigieux vintages, pour lesquels il faut ­souvent payer près de 100 $ la bouteille. Les meilleurs tawnys, surtout les plus vieux qui ont vieilli 20 ou 30 ans, voire plus, peuvent aussi coûter les yeux de la tête. Heureusement, dans les catégories plus ­accessibles, il y a ­d’excellents vins. C’est le cas des LBV (Late Bottled Vintage), des portos blancs ou des colheitas. Bref, les portos sont encore à la « mode ». Il suffit d’ouvrir les bons !

Fonseca Guimaraens

Porto blanc : Le porto blanc n’est pas un produit traditionnel, mais plutôt une déclinaison relativement récente du porto en blanc. On le boit frais, comme un vin liquoreux, mais c’est surtout en cocktail, servi sur des ­glaçons avec du citron et du tonic water, qu’il est devenu très populaire. Celui de Fonseca est riche, sans être lourd, tout en présentant de belles notes de pâte d’amandes et d’agrumes. Parfait à l’apéro quand il fait chaud !

20 % Portugal | Porto blanc | 15,65 $ | 100 g/l

★★ ½ | $

CODE SAQ : 276816

Six Grapes

Graham’s : Le Six Grapes, ­symbole d’identification utilisé dans le chai de la maison Graham’s pour identifier les meilleurs tonneaux de vin, est mis en bouteille relativement jeune, de façon à ce qu’il conserve une fraîcheur et une vigueur comparables à celles d’un jeune porto vintage. C’est un vin généreux, avec des parfums aguicheurs de prunes et de cerises mûres. C’est riche, passablement complexe, avec une bonne structure et une longue finale persistante. Un « wow ! » assuré avec les fromages.

20 % Portugal | Porto | 24,05 $ | 110 g/l

★★★ | $$ ½

CODE SAQ : 208405

Quinta do Noval

Unfiltred Late Bottled Vintage 2011 : Le LBV était, à l’origine, un porto vintage moins réussi qu’on mettait en bouteille quelques années plus tard, d’où le nom. Ce vieillissement prolongé apporte un caractère plus lisse et plus facile d’approche que les grands vintages qui ont besoin de vieillir plusieurs années en bouteille. Quinta do Noval figure parmi les meilleurs producteurs. Issu d’un millésime exceptionnel, ce LBV a été vinifié et embouteillé de manière traditionnelle, vous pouvez donc l’oublier en cave facilement une petite dizaine d’années.

19 % Portuga | Porto | 26,70 $ | 86,6 g/l

★★★ ½ | $$ ½

CODE SAQ : 734657

Cabral

Carácter Reserva Especial : À mi-chemin entre un LBV et un tawny, ce porto est un assemblage de ­millésimes similaires dont le vin a vieilli au moins sept ans en fût de chêne. On sent la vigueur du vin, mais aussi le côté souple et attendri du temps. Des notes de chocolat noir et de raisin de Corinthe. C’est probablement l’un des meilleurs rapports qualité/prix à la SAQ.

20 % Portugal | Vin Porto | 16,85 $ | n.d. g/l

★★ ½ | $ ½

CODE SAQ : 10270717

Offley

Baron de Forrester Colheita 1992 : Le colheita est un type de porto tawny qui se distingue non pas par sa mention d’âge (10, 20, 30 ou 40 ans), mais par son année de récolte. C’est en comparant avec la date de mise en bouteille (2017 pour celui-ci) qu’on arrive à calculer son temps de vieillissement en barrique (donc, 25 ans ici). De couleur fauve aux reflets vieil or, il présente un nez complexe de caramel, de sucre d’orge, de noisette et d’épices douces. Richesse contenue, bonne acidité, long et profond. Grand bonheur. En plus, vous pouvez le conserver 3 à 4 semaines au frigo.

20 % Portugal | Porto | 61,50 $ | 130 g/l

★★★★ | $$$$

CODE SAQ : 599944

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

