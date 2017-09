6 destinations idéales pour le mois d’octobre

Généralement, le mois d’octobre n’est pas trop déprimant.

Les couleurs d’automne nous rendent de bonne humeur jusqu’à l’Action de grâce, on peut aller au spa sans se congeler le toupet et le soleil ne se couche pas encore à 15h42.

Côté voyage, on hésite donc entre différentes ambiances. A-t-on besoin de prendre une bouffée d’air frais ou de faire le plein de soleil en prévision de l’hiver? A-t-on envie de partir au bout du monde ou de se payer une virée urbaine?

Chose sûre, on doit oublier les Caraïbes pour encore un petit bout...

Voici nos suggestions.

ROME

Parce que les prix des hôtels sont plus bas qu’en été, mais surtout que les foules sont moins denses, octobre est un vrai bon moment pour visiter la Cité éternelle. Et même s’il fait moins chaud, vous pourrez savourer un gelato sans problème en vous rendant au Colisée, à la fontaine de Trévi ou dans le quartier Trastevere.

Une publication partagée par Christian Panico Official (@panicolovers) le 7 Sept. 2017 à 3h54 PDT

LAS VEGAS

Plusieurs diront qu’il n’y a pas de mauvais moment pour visiter Las Vegas. Ce n’est pas faux, mais le mois d’octobre est bien pour ceux qui souhaitent combiner leurs folles nuits au casino avec quelques expéditions dans le désert. C’est un moment de l’année où il ne fait pas trop froid la nuit ni trop chaud le jour.

Une publication partagée par Curtis (@kolor_flow) le 7 Avril 2017 à 19h00 PDT

HONG KONG

Si vous avez besoin de changer d’air, partez découvrir les gratte-ciel, les marchés, les restaurants, les temples, les montagnes et les néons de Hong Kong. C’est une destination étourdissante, culturellement fascinante... et subtropicale. Octobre fait partie des meilleurs mois pour s’y rendre; c’est la saison sèche et l’humidité y atteint «seulement» 70%.

Une publication partagée par Discover Hong Kong (@discoverhongkong) le 6 Févr. 2017 à 2h10 PST

LES MONTAGNES DE LA VIRGINIE

La Virginie, accessible en 12 h de voiture, offre plusieurs routes panoramiques à ceux qui veulent profiter des couleurs d’automne plus longtemps. Un bon choix? Les Blue Ridge Highlands. En plus d’offrir des paysages de montagnes, ce secteur est le berceau du country et du bluegrass ET c’est là que se trouve le Mountain Lake Lodge, l’hôtel où a été tourné le fameux film «Danse lascive» qui fête ses 30 ans cette année!

Une publication partagée par Blue Ridge Parkway (@blueridgenps) le 2 Nov. 2016 à 4h44 PDT

Une publication partagée par Mountain Lake Lodge (@mtnlakelodge) le 21 Août 2017 à 8h41 PDT

BUENOS AIRES

On ne sait pas si c’est à cause de son petit côté européen, de ses salles de tango ou de ses cafés qui servent des pâtisseries au dulce de leche, mais la capitale argentine a quelque chose d’irrésistible. On s’y rend en octobre parce que c’est le milieu du printemps (on est dans l’hémisphère Sud) et que c’est la bonne saison pour visiter, en prime, presque toutes les régions du pays.

Une publication partagée par Ana Jara (@anajaramartinezok) le 13 Août 2017 à 11h01 PDT

BORA BORA

Vous avez vu le film Moana de Disney? Vous avez remarqué à quel point les paysages sont beaux? Eh bien, dites-vous qu’ils sont encore mieux en vrai. Les 118 îles de la Polynésie française - dont fait partie la mythique Bora Bora - se visitent à l’année, mais septembre et octobre sont particulièrement intéressants côté température et côté prix. Une villa au beau milieu d'un lagon, ça vous dit?