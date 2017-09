Air Transat annule ses vols vers la République dominicaine

MONTRÉAL – En raison des dégâts causés par l’ouragan Maria, le transporteur Air Transat a annulé ses vols des 22 et 23 septembre à destination de Punta Cana et de Puerto Plata, en République dominicaine, dont les départs étaient prévus à Montréal, Québec et Toronto.

Le vol vers Samana en partance de Montréal qui devait avoir lieu le 24 septembre a également été annulé.

Les correspondances d’Air Transat vers Punta Cana reprendront le 24 septembre tandis que celles vers Puerto Plata seront rétablies le 29 septembre. Les avions du transporteur canadien ne reprendront pas la route de Samana avant le 1er octobre.

La politique d’ouragan d’Air Transat, mise en place pour les vols dont les départs sont prévus d’ici le 25 septembre, devrait toutefois permettre aux clients touchés de déplacer leur voyage ou d’obtenir un remboursement.