Anne Guérette espère toujours faire le plein de candidats

Même s’il lui manque huit candidats pour compléter son équipe, Anne Guérette espère toujours pouvoir présenter 21 personnes aux postes de conseillers municipaux d’ici le 6 octobre, jour de la fin des mises en candidature.

«On a bon espoir de combler ça d’ici le 6 octobre. On va faire des annonces sous peu. On a des candidatures qui sont en présentation [...] C’est notre objectif», a soutenu la chef de Démocratie Québec (DQ) vendredi après-midi, au premier jour du lancement de la campagne électorale.

Mme Guérette ne croit pas que ce retard soit nuisible à sa formation politique. «On peut faire vite ou on peut faire bien, a-t-elle distingué. On cherche des gens qui ont les valeurs de Démocratie Québec et qui ont les compétences pour passer à l’action et servir les citoyens dès le 6 novembre prochain.»

Débats acceptés à une condition

Mme Guérette a par ailleurs soutenu qu’elle acceptera tous les débats qui lui seront proposés pour peu que l’ensemble des candidats à la mairie y prennent part. Elle voit également d’un bon œil la suggestion du maire sortant, d’organiser deux débats supplémentaires entre des candidats aux postes de conseillers des trois principaux partis en lice.

Interrogée sur le thème central de la campagne électorale, la chef de DQ a évoqué le «fil conducteur» qui transcende tous les enjeux. Il s’agit de «changer la façon dont les décisions vont se prendre à l’Hôtel de Ville de Québec. On veut renouveler la démocratie», a-t-elle insisté.