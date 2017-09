Autre défi pour la tertiaire

Malmenée à sa dernière sortie, la ligne tertiaire du Rouge et Or de l’Université Laval aura un autre bon défi à relever face au quart-arrière Trenton Miller et aux Stingers de Concordia.

« On s’est regardé dans le miroir après la défaite contre Montréal, a raconté le maraudeur Kevin McGee. Dès la fin de la rencontre, on savait qu’on avait offert une mauvaise performance. C’est le fun de gagner, mais on peut grandir plus dans la défaite contre les Carabins que dans la victoire contre McGill. »

Retrouvailles

La défensive du Rouge et Or a alloué 377 verges à l’attaque aérienne des Carabins dans une défaite de 21-16. « On doit donner plus de temps à nos joueurs de ligne pour se rendre au quart-arrière, a expliqué McGee. On doit défier davantage les receveurs, être dans leur face et plus confiants. On doit être plus agressifs. On a manqué un peu de chien et joué sur les talons. Ce fut un retour à la réalité.

« Contre Montréal, nous n’avons pas joué à notre plein rendement et j’ai confiance en tous les gars de la ligne tertiaire, poursuit McGee. On va se relever et montrer que nous sommes meilleurs qu’il y a deux semaines. »

Miller mise sur un bon groupe de receveurs. Ses principales cibles sont Yanic Lessard et Vincent Alessandrini qui ont été élus respectivement recrue offensive par excellence en 2015 et 2016. James Tyrell possède de la vitesse, Jarryd Taylor est aussi à surveiller et Sam Nadon a marqué trois touchés dans la victoire à sens unique face aux Redmen de McGill, samedi dernier.

« Ils ont un bon groupe de receveurs avec de la vitesse et ils sont intelligents, a souligné le produit des Cougars de Lennoxville. Ils sont capables de trouver l’entre zone et de s’ajuster à la couverture. »

McGee retrouvera notamment Lessard avec qui il a joué dans le circuit collégial. « Yanic est mon ami et on fait des blagues à l’occasion, mais je n’irai pas à moitié si j’ai la chance de le frapper, a-t-il prévenu. Il le sait très bien. »

Remplaçants

Quelques changements seront apportés sur la ligne tertiaire. Tout semble indiquer que le demi défensif Nicolas Viens obtiendra son premier départ en carrière en remplacement de Louis-Philippe St-Amant qui est ennuyé par une blessure à un genou et qui ne s’est pas entraîné de la semaine.

Même chose pour le demi de coin Carl Achy qui prendra la relève de la recrue Zack Fitzgerald du côté court.