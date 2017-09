Ce magnifique appartement de New York est à vendre pour... 110M$

Si la vie de château vous attire depuis toujours, c’est votre chance de réaliser un rêve. Encore faut-il avoir 110 millions dans vos poches.

Un record de prix pour ce «modeste» appartement de cinq étages situé à New York, au sommet du Woolworth Building.

Terrasse de 200 mètres de haut, ascenseur, plafonds de 700 mètres de haut et que dire de la vue. Chose certaine, vous auriez de la place pour recevoir à souper!

Selon l’AFP, cet appartement a été créé par le promoteur immobilier Alchemy Properties et c’est l’architecte et décorateur Thierry Despont qui est derrière la rénovation de l’endroit. Despont est d’ailleurs à l’origine de la restauration de la Statue de la Liberté.

Le Woolworth Building a, quant a lui, été achevé en 1913 et a été pendant 17 ans le plus haut édifice du monde à l’époque, faisant 241 mètres. Il s’est fait détrôné par la suite par le Bank of Manhattan Trust, haut de 282 mètres.

Si quelqu’un venait à acheter cette demeure, la transaction marquerait l’histoire de l’immobilier new yorkais.

