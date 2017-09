GAGNON, Gaston



À son domicile, le 17 septembre 2017, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Gaston Gagnon, époux de feu dame Louisette Langlais, fils de feu dame Marie-Anne Beaupré et de feu monsieur Gérard Gagnon. Il demeurait à Québec.La famille vous accueillera pour les condoléances, en présence des cendres à au, de 11 h à 14 h.L'inhumation des cendres se fera à une date ultérieure au cimetière St-Charles. Il laisse dans le deuil ses fils : Benoît (Josée Tremblay) et Stéphane (Annick Claveau); son petits-fils : Louis-Philippe; ses petites-filles : Catherine, Marie-Soleil et Mélody; ses frères et sœurs : Camille (Nicole Huot), Florent (Pauline Lessard), Ginette (Gaétan Morin), Line (Pierre Leclerc) et Denis (Sonia Rodrigue); ainsi que ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Langlais et plusieurs cousins, cousines, neveux, nièces, et ami(e)s.