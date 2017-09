Centre Vidéotron: Labeaume toujours impatient de voir des profits

L’appel à la patience du nouveau patron de l’amphithéâtre n’a pas tempéré l’empressement du maire Labeaume, qui a hâte de voir des profits au Centre Vidéotron.

Dans une sortie qui contrastait avec sa position tolérante des mois précédents, le maire de Québec, Régis Labeaume, avait marqué son impatience en mars dernier, devant l’accumulation de déficits au Centre Vidéotron.

Il est toujours aussi impatient que l’amphithéâtre fasse ses frais et que les Nordiques reviennent, malgré l’appel au silence et à la patience lancé dans nos pages vendredi par le nouveau chef de l’exploitation du Groupe Sports et divertissement de Québecor, Martin Tremblay.

Celui-ci a affirmé en entrevue qu’il serait «difficile» de rentabiliser le Centre Vidéotron sans une équipe de hockey de la Ligue nationale.

«Je n’ai pas tempéré mon discours, a lancé Régis Labeaume. J’ai hâte que les Nordiques arrivent moi aussi. Et je pense qu’ils vont revenir.» Le maire n’a pas voulu spécifier quels sont les indices qui lui permettent d’affirmer cela.

M. Labeaume a par ailleurs déploré que les gens aient une mauvaise perception en ce qui concerne les finances de l’amphithéâtre et les revenus qu’il rapporte à la Ville. «On ne perd pas un sou avec l’amphithéâtre», a-t-il martelé.

Il s’est réjoui que Martin Tremblay ait choisi de s’installer, avec sa famille, dans la capitale. «Je suis content que Martin réside à Québec. Il va pouvoir en parler au lieu que moi je doive répondre aux questions. Ça, c’est le gros avantage. (...) Je vais avoir le plaisir de lui envoyer un compte de taxes.»