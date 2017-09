Certains livres de la série Harry Potter valent maintenant beaucoup beaucoup d’argent

Un livre de la première édition britannique Harry Potter and the Philosopher's Stone (Harry Potter à l'école des sorciers) a été vendu aux enchères au prix record de 60 211 livres sterling (81 250 $ US), soit 5 000 fois plus que son prix original.

C’est aux États-Unis que la pièce de collection a été vendue en battant, du même coup, un record mondial pour la vente d’un livre publié au cours des 50 dernières années.

Le livre de 223 pages faisait partie des 500 copies du premier livre de la série Harry Potter éditées par Bloomsbury en 1997.

«Le livre était dans un très bon état. Il a été acheté au Royaume-Uni il y a 18 ans et a été conservé par le même collectionneur depuis. Seules 500 de ces copies du premier livre ont été éditées, on pense que 300 se trouvent dans des bibliothèques (...) Il y a beaucoup de gens qui en cherchent une pour leur collection et c'est un phénomène qui dépasse le simple livre», a fait savoir le directeur des enchères de livres rares chez Heritage Auctions, James Gannon.

Le record précédent était aussi détenu par la première édition du classique de J. K. Rowling et avait été vendu 43 750 livres sterling l’an dernier.

Voici comment savoir si vous détenez l’une des 300 rares copies de la première édition:

1.Le nom de l’éditeur Bloomsbury doit être inscrit au bas de la page de titre

2.La date la plus récente figurant dans les informations sur les droits d'auteur doit être 1997

3.Vous devez retrouver l’inscription 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 dans les informations sur les droits d’auteur.

4.Une erreur figure à la page 53 où le mot «wand» apparaît deux fois. Ce doublon fût corrigé par la suite dans les autres éditions.