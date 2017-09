Continuer d’y croire

« Ça ne s’est pas passé de la façon dont les gens le pensaient, mais le résultat est le même et nous allons à Atlanta en sachant que peu de gens nous accordent des chances [de l’emporter] », a ajouté le gardien de but.

« On savait que contre Toronto, c’était notre dernière chance, et il fallait gagner, a insisté Nacho. Il nous reste cinq matchs et ça va être comme ça : il faut tous les gagner pour accéder aux séries. »

« Ç’a été assez difficile sur le terrain, on a encaissé beaucoup, on n’a pas eu beaucoup de possession de balle, mais on s’est bien défendus et on a profité de nos occasions, et les trois points à Toronto font du bien. »