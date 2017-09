Les mordus de course ou de marche, autant que les personnes ayant à cœur la cause de l’autisme, sont attendus à la 4e présentation de Courir pour l’autisme qui se tiendra le samedi 7 octobre, entre 7 h et midi, au Parc linéaire de la rivière Saint-Charles. L’événement, qui devrait réunir 800 participants, a pour objectif de ramasser des fonds pour Espace-Vie TSA, une organisation ayant pour but d’o rir un milieu de vie adapté aux jeunes adultes autistes. Espace-Vie TSA poursuit les démarches afin d’offrir huit appartements pour des personnes avec de grands besoins d’encadrement, six appartements supervisés et deux transitoires pour des autistes dits légers. Renseignements : www.courirpourlautisme.com.

Alex Blais, qui n’est âgé que de sept ans, a réussi récemment un trou d’un coup au club La Tempête de Lévis. Alex a expédié sa balle dans la coupe du trou numéro 11 avec son bois 1 sur une distance de 137 verges. Ses témoins, Isabelle Morin, Nathan Bourdeau et Isabelle Bouchard, l’ont chaudement félicité.

Chantons pour Elles

Photo courtoisie

Voici les finalistes qui ont été retenues à la suite des auditions du concours Chantons pour Elles et dont la finale sera présentée le 18 octobre au cours d’un souper-spectacle-bénéfice, de la Fondation Jonction pour Elles, au Juvénat Notre-Dame de Lévis. De gauche à droite : Arlette Paradis, Florence Aubry, Sarah-Anne Couture, Camila Rodriguez, Sarah Bégin et Marie-Ève Lachance.

55 ans de mariage

Photo courtoisie

Noëlla Marcoux et Gérard Demers (photos) de Saint-Romuald célèbrent aujourd’hui leur 55e anniversaire de mariage. Leur fille Guylaine et leur fils Michel les félicitent, et leurs trois petites-filles (Maxine, Justine et Audrey) se joignent à eux avec les conjoints, parents et amis pour leur souhaiter beaucoup de bonheur en ce jour d’anniversaire.

Persévérance et pratique

Photo courtoisie

Gérald Bergeron est un médecin de Québec à la retraite depuis un an. Son principal hobby, depuis l’an 2000, est le tir à la poudre noire longue distance. Le tir se fait en position couchée (photo) à des distances de 1000 verges (900 mètres). Les munitions, rechargées à la poudre noire, sont tirées avec le protocole de tir de 1874, au moment de la conquête de l’Ouest. En août dernier, lors des Championnats canadiens annuels présentés à Ottawa (base militaire de Connaught), Dr Bergeron, 70 ans, a obtenu la médaille de bronze. « Rien n’est impossible à celui qui pratique et persévère, peu importe son âge » de dire le sympathique Doc.

Anniversaires

Photo courtoisie

Béatrice Martin (photo), alias Cœur de pirate, auteure-compositrice-interprète et pianiste québécoise, 28 ans... Adonis Stevenson, boxeur canado-haïtien, 40 ans... Julie Bélanger, animatrice radio et télé (Ça finit bien la semaine), 43 ans.

Disparus

Photo courtoisie

Le 22 septembre 2007. Edmund Rossy (photo), 79 ans, cofondateur des chaînes de magasins Rossy et Dollarama... 2015. Yogi Berra, 90 ans, ancien receveur étoile des Yankees de New York et instructeur et gérant pour les Yankees, les Mets et les Astros... 2014. Skip E. Lowe animateur de talk-show américain.