Une étude révèle ce que les hommes pensent vraiment des femmes intelligentes

Des chercheurs de l'Université de Buffalo ont constaté que les hommes trouvent que les femmes intelligentes sont attirantes et désirables, mais seulement en théorie... Pardon?

Les résultats de leur étude intitulée Distance Makes the Heart Grow Fonder et publiée dans le Personality and Social Psychology Bulletin, indiquent que la «distance psychologique» rendrait une femme intelligente plus attrayante aux yeux des hommes.

La notion de distance psychologique est très importante dans l’énoncé. En effet, les hommes hétérosexuels affirment être attirés par les femmes intelligentes... jusqu’à ce qu’ils rencontrent, en vrai, une potentielle partenaire de vie ayant un QI plus élevé.

En d’autres termes, les hommes aiment l’idée de fréquenter une femme intelligente, mais lorsqu’il s’agit de concrétiser une relation, leur intérêt envers les femmes ayant de meilleures facultés intellectuelles diminue drastiquement.

Donc, dans l’imaginaire d’un homme, une femme intelligente peut être très sexy, mais lorsque vient le temps de mettre cette théorie en pratique, c’est une autre paire de manches!

Six études différentes

Pour en arriver à cette conclusion, les scientifiques ont étudié les comportements de 650 hommes lors de six études différentes, dirigées par la professeure de l’Université de Buffalo, Lora Park.

Dans une première étude, les chercheurs ont demandé à 105 hommes de noter leur degré d’attirance envers une femme qui les aurait battus à un test d’intelligence.

Ensuite, dans une deuxième étude, 151 hommes ont dû passer individuellement un test d’intelligence. Les scientifiques leur ont ensuite demandé s’ils étaient intéressés à rencontrer les femmes qui avaient obtenu de meilleurs ou de moins bons résultats qu’eux à ce test.

Ces deux premières études ont démontré que lorsqu’ils imaginent une femme fictive, étant plus intelligente qu’eux, les hommes ont envie de la rencontrer et même la fréquenter.

Par la suite, lors de deux autres études, les sujets ont rencontré une femme ayant obtenu un meilleur résultat. D’autres hommes ont rencontré des femmes avec une note moins élevée. Après avoir rencontré les femmes, les hommes étaient invités à donner leur impression.

Les scientifiques ont remarqué que les hommes avaient tendance à trouver plus intéressantes et attirantes les femmes ayant eu de moins bons résultats qu’eux!

Les deux dernières études ont permis aux chercheurs de constater que les hommes ont tendance à avoir moins envie de collaborer et d’interagir avec une femme plus intelligente lorsqu’elle est face à eux.

Donc, selon les résultats des études, les hommes semblent plutôt intéressés à sortir avec une femme plus intelligente qu’eux, tant qu'ils ne l'ont pas rencontrée. Aussi, les hommes ayant participé à l’étude ont indiqué avoir l’impression d’être moins virils face à une femme plus intelligente qu’eux.