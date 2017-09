Des marathoniens se rabattent sur Rimouski

Moins de 30 minutes après l’annulation du marathon de Montréal qui devait avoir lieu dimanche, le coureur Éric Tremblay, de Donnacona près de Québec, avait déjà réservé sa place et une chambre d’hôtel pour participer au marathon de Rimouski, qui aura lieu le 1er octobre.

« Quand on se fait enlever son objectif de l’année à quelques jours d’avis, l’instinct est de se tourner de bord et de trouver autre chose à faire», lance M. Bolduc, qui organise une course à 540 km de Montréal.