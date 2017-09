Élections municipales 2017: début des campagnes électorales

Les poteaux aux abords des rues du Québec arborent un nouveau look depuis ce vendredi, alors que des pancartes électorales ont été installées au cours de la nuit, en vue des élections municipales du 5 novembre prochain.

Au cours de la journée, le nom des différents candidats et candidates sera rendu public.

À Montréal, Denis Coderre, maire de Montréal depuis 2013, tentera de se faire réélire alors que Valérie Plante, de Projet Montréal, et Jean Fortier de Coalition Montréal voudront le déloger. Les candidats indépendants Jeremy Searle et Gilbert Thibodeau seront également dans la course.

Les Montréalais se rendront aux urnes le 5 novembre pour non seulement élire un maire-mairesse, mais également 18 maires-mairesses d’arrondissement, 46 conseillers-conseillères de ville et 38 conseillers-conseillères d’arrondissement.

À Québec, Régis Labeaume, maire depuis 2007, sollicitera un deuxième mandat. Il aura comme adversaire Anne Guérette, de Démocratie Québec, et Jean-François Gosselin, de Québec 21. Au total, les Québécois devront élire un maire-mairesse et 21 conseillers-conseillères municipaux.