Émerveillements au défilé Panache à Chicoutimi

« On aime tous ça aller se chercher un morceau de linge pour sortir, je pense que Panache, c’est ça. Ici, tu peux même oser ce que tu n’oserais pas, porter un chapeau que tu ne mets jamais, assumer ton look, et vivre une belle soirée de filles », soutient la coordonnatrice aux opérations de Panache, Marie-Kim Bouchard.

« Ça fait quatre ans qu’on le fait et ça nous surprend toujours, la clientèle revient, les gens ont vraiment développé un sentiment d’appartenance pour cet événement-là. Il faut le vendre encore, mais la réputation commence à être faite et l’événement est jeune. »

« Quand c’est sold out, on est fiers, on ne pourrait accueillir plus de 275 personnes et, en même temps, de ne pas ajouter de places chaque fois, ça crée une petite demande, un effet de rareté. »