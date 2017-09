[VIDÉO] Un couple tombe face à face avec un des serpents les plus venimeux en Amérique du Nord à Gaspé

GASPÉ | Un couple de la Gaspésie a eu la surprise d'une vie, mercredi dernier, alors qu’ils ont trouvé un des serpents les plus venimeux en Amérique du Nord, un crotale du Texas, dans le parc industriel des Augustines de Gaspé.

La conductrice d’autobus scolaire Tammy-Lee Buttle n’en revient toujours pas d’avoir croisé le chemin d’un tel serpent. «Je suis contente que ce soit moi qui aie fait la découverte et non un enfant», dit-elle.

Madame Buttle stationnait un autobus scolaire dans le secteur du parc industriel pour y rejoindre son conjoint pour la pause du dîner lorsqu'elle a vu quelque chose bouger par sa fenêtre entrouverte. Elle a aussi entendu un drôle de bruit. Elle venait de rouler sur le serpent avec l'autobus.

«C'était sûr que ce n'était pas une couleuvre. La tête était vraiment plus grosse», raconte celle qui a fait la surprenante découverte. Elle ne se doutait toutefois pas qu’elle avait roulé sur un serpent venimeux, d’autant plus qu’on n’en retrouve pas au Québec.

Son conjoint Archie Adams a achevé les souffrances du reptile en sectionnant sa tête avec un morceau de bois. Juste avant, ils ont pris des images qu’ils ont diffusées pour montrer à leurs amis sur les réseaux sociaux.

«Après avoir lu les commentaires sur ce que pourrait être le serpent, j'ai décidé de retourner le chercher en fin de journée et de l'amener au vétérinaire et d’appeler les services de la faune», a ajouté madame Buttle.

Un venin mortel

Tammy-Lee Buttle et son conjoint ont été surpris d'apprendre qu'il s'agissait d'un serpent venimeux provenant du Texas, qui peut causer la mort dans 10 à 30 % des fois où il mord.

«C'est épeurant. Si on avait su, on n’aurait peut-être pas autant approché. Il y a du monde qui marche et souvent avec leur chien, d’autres qui ramassent des bleuets», a dit celle qui ne circule plus dans ce secteur depuis.

Le serpent aurait pu se retrouver là à cause d’une personne qui en posséderait un illégalement ou il aurait pu être transporté dans une cargaison provenant des États-Unis qui se rendait chez LM Windpower, une usine de fabrication de pales d’éoliennes située non loin.

Cette deuxième hypothèse est la plus probable, selon le biologiste du ministère de la Faune Frédérick Lelièvre, qui n’a jamais entendu parler d’une telle découverte au Québec, autrement que dans de rares cas de gardes illégales.

«C’est vraiment un cas exceptionnel et l’animal n’aurait pas survécu à l’hiver. Ce serait très peu probable qu’il y en ait d’autres, puisqu’ils ne se tiennent pas en groupe», a dit le biologiste, qui a eu des discussions avec la compagnie pour sensibiliser les employés.

Le cadavre du serpent lui sera acheminé pour effectuer une enquête.