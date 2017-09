Guentzel à surveiller

Jake Guentzel a marqué 13 buts pendant les séries éliminatoires du printemps dernier. Il s’est avéré une belle trouvaille pour les Penguins de Pittsburgh. Il s’est amené à la période des fêtes, il a disputé 40 matchs en saison régulière et 25 pendant les séries éliminatoires et si on ajoute les 33 matchs du début de la saison avec l’équipe de Wilkes-Barrie/Scranton, de la ligue Américaine, il a terminé avec une fiche de 50 buts, 46 mentions d’aide pour un total de 96 points en 98 matchs.