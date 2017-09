Hystérie à la japonaise

C’est l’intrigante histoire d’un corps si frêle d’à peine 115 livres qui patine avec une nation de 126 millions d’habitants à ses pieds. Même à Montréal et à 10 000 kilomètres de son pays, Yuzuru Hanyu réussit à allumer le Japon.

Champion olympique et champion du monde en titre, cet enfant de Sendai, à 300 kilomètres au nord-est de Tokyo, traîne avec lui les égards d’un chef d’État jusqu’à la Classique d’automne de patinage artistique qui se termine samedi, au Sportplexe de Pierrefonds.

Sur les 60 représentants des médias accrédités pour l’événement, 37 journalistes et photographes japonais assistent à la première compétition internationale du prodige de 22 ans dans la dernière étape vers les Jeux olympiques de Pyeongchang. Il faut raconter au peuple japonais comment va leur athlète chéri.

Ruée de 500 Japonais

Mais le peuple lui-même a aussi fait le voyage afin de se rapprocher de son étoile. Des 1100 billets à 85 $ l’unité qui donnaient accès à l’ensemble des trois jours de compétition, quelque 500 Japonais ont sauté dessus dans les heures suivant leur mise en vente, cet été. Ils ont acheté chacun un forfait à plus de 3500 $, destination Pierrefonds au Canada.

« Ce n’est pas plus différent que pour un concert d’un artiste populaire. Les billets s’envolent rapidement », témoigne Lisa Arai, directrice du marketing à Skate Canada qui a supervisé la vente des billets.

À 2 h 30 durant la nuit de jeudi à vendredi, des policiers en patrouille sont venus s’enquérir de la présence d’une soixantaine de ces « accros » d’Hanyu, alignés sur le trottoir devant le Sportplexe. Réponse fort simple : attendre l’ouverture des portes à 6 h pour obtenir les meilleures places de la journée. Une aubaine en termes d’effort pour voir de près cet astre sur deux lames dans un si petit aréna, aussi bien dire une boîte de chaussures aux côtés des vastes amphithéâtres habituellement requis pour les spectacles de ce calibre.

« Ça ressemble aux divas italiennes d’opéra du 19e siècle qui avaient leur groupe de supporteurs. Au Japon, il y a une culture de chérir nos étoiles et nos athlètes. On aime aussi agir en groupe. Ces “fans” s’échangent des photos et des informations sur le va-et-vient de leur vedette », affirme Momo Podolsky, une Japonaise d’origine qui habite à Toronto et qui agit comme interprète bénévole dans les événements internationaux de Patinage Canada.

Haute sécurité

Détentrice d’un doctorat en sociologie, cette dame ne pouvait mieux tomber pour expliquer cette quasi-hystérie des amateurs de son pays !

Durant la période de 30 minutes allouée vendredi midi pour la préparation du programme court du soir, Yuzuru Hanyu a répété ses mouvements en se laissant mitrailler par les photographes et les 500 Japonais déjà entassés sur les six rangées de bancs de chaque côté de la patinoire. Et ce n’était qu’un entraînement ! Les trois autres patineurs partageant la glace avec lui n’existaient pas. Même son compatriote Daisuke Murakami.

Véritable icône, Hanyu se déplace avec un service de sécurité. Le moment de son arrivée à l’aréna était gardé secret vendredi, tout comme la porte par laquelle il s’est dérobé.

« Au début, je n’étais pas convaincu, mais maintenant, je considère que c’est une mesure nécessaire. Il n’y aurait rien de dangereux, mais les supporteurs sont très enthousiastes et ils veulent tous avoir un morceau de lui, un autographe ou une photo. Ils veulent le voir », observe l’ex-champion mondial Brian Orser, entraîneur depuis six ans du célèbre Japonais à son école de Toronto.

Le petit Yuzuru Hanyu qui avait fui l’aréna de Sendai les patins aux pieds le 11 mars 2011, afin d’échapper au tremblement de terre et au tsunami qui avaient endommagé sa ville, provoque à son tour un séisme sur la planète du patin...