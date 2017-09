Inauguration du complexe Entourage sur-le-lac

Entourage sur-le-lac, un complexe hôtelier haut de gamme situé à Lac-Beauport, ouvrait ses portes lundi dernier. Axé sur la pratique d’activité physique et de plein air, l’établissement promet d’attirer une clientèle soucieuse de son mieux-être, notamment les touristes d’affaires. Propriété de Groupe Tanguay et KEVLAR, l’hôtel est dirigé par M. Alain April, propriétaire du Bonne Entente.

Le complexe hôtelier abrite 166 unités, soit 137 chambres, 11 suites et 18 penthouses, dont le prix pour une nuitée varie de 160 $ à 600 $. En plus du restaurant, il propose aussi une terrasse extérieure, une salle d’entraînement ainsi qu’une salle multifonctionnelle pouvant accueillir quelque 300 personnes. Classes de mise en forme, repas santé, des espaces naturels et possibilité de pratiquer de nombreux sports, avec ou sans moniteur en font une destination santé prometteuse.

