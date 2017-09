Jeff Fillion réagit à l’arrestation de l’ex-DG de CHOI Patrice Demers

Jeff Fillion qui a contribué à créer la marque et l'ascension de CHOI Radio X avec l’ex-directeur général de la station, Patrice Demers, a réagi à l’arrestation de ce dernier, mercredi soir, alors qu’il conduisait avec les facultés affaiblies.

«J’ai beaucoup de défauts dans la vie. Je suis comme n’importe quel humain, mais je n’ai rien en dedans de moi qui me réjouis du malheur des autres, malgré tout ce qui s’est passé dans l’histoire. Je lui souhaite bonne chance», a fait savoir l’animateur vendredi, pendant le segment One Timer avec Dominic Maurais.

L’animateur du midi à Radio X s’est montré surpris qu’en 2017 des gens conduisent encore avec les facultés affaiblies.

«Avec tout ce que nous avons maintenant pour ne pas que ça arrive, que ce soit Tolérance Zéro, les taxis, Uber peu importe! Il me semble qu’on n’est pas à 20$ près pis moi, mon pire ennemie s’il peut tuer quelqu’un parce qu’il est en boisson, je lui conseille de nous appeler. On va aller le chercher gratuitement. Si jamais c’est une question de 30$ ou 40$, même si t’es mon pire ennemi, appelle-moi pis je vais aller te chercher pour être certain que tu ne tues personne», a-t-il affirmé.