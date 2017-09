Ken Follett : le grand retour

Avec l’automne qui s’installe et la rentrée littéraire, voici une saga qui meublera en partie vos soirées. En 1989, l’auteur britannique envoyait une puissante salve médiévale avec Les piliers de la terre. Cette fresque, qui suivait son cours en 1123, puis en 1140, racontait l’histoire de la construction de la cathédrale de Kingsbridge, avec son lot d’affrontements religieux, et de rivalités entre la noblesse et le clergé. Pour ceux et celles d’entre vous qui n’auraient pas encore saisi l’ampleur du travail, les éditions Robert Laffont relancent les deux tomes, avec une préface inédite de l’auteur.



Au cours de deux dernières semaines, votre blogueur s’est plongé avec délice dans La couronne de feu, suite logique des Piliers de la terre. Avant de commencer cette somme qui avoisine les 1000 pages, 922 pour être plus précis, il faut se munir d’un crayon. Les deux premières pages indiquent la liste des familles qui s’affronteront, sans oublier les personnages historiques comme le Duc de Guise et son frère, l’ambitieuse Marie Stuart, Catherine De Médicis, le chirurgien Ambroise Paré ou le roi Philippe II d’Espagne. Si la méthode Follett est éprouvée, avouons que l’écrivain/historien a encore de puissantes ressources.



En 1558, le bain de sang est à venir

Même si vous n’êtes pas un spécialiste des intrigues de cour et de l’histoire ancienne, La couronne de feu est un roman fascinant. Dans ce monde ancien où la religion est un prétexte à occire son prochain, pour évidemment prendre le pouvoir (le massacre de la Saint-Barthélemy), l’auteur sème les pistes pour une saga automnale. À travers les familles Willard, surtout Ned et Fitzgerald, vous souffrirez mesdames pour la belle Margery, votre chevauchée sera autant historique que romanesque. Sans être le souffle divin, mais presque aussi bon que Les Piliers de la terre. Ce pavé vaut amplement le détour.

Sans les mystifications d’usage auxquels nous sommes habitués, Ken Follett restitue brillamment une époque, avec son lot d’intransigeances et de courage.