La chicane est pognée dans La Meute et ça semble être à cause des chandails de loup

Les tensions au sein de La Meute battent leur plein. L’un de ses fondateurs a récemment été mis à l’écart et la boutique officielle du groupe est temporairement fermée depuis quelques jours. D’ailleurs, il semble que ce sont justement ces accessoires à l'effigie de loups qui soient à l’origine de la discorde.

Où allait l'argent que recueillait La Meute à coups de t-shirts à 20$, de casquettes à 35$ et d'aimants à 50$? C'est une question que se posaient les dirigeants actuels de La Meute depuis quelque temps.

«Le manque de transparence chronique sur la gestion des fonds recueillis par l’AVAT [une OBNL chargée de recevoir les dons à La Meute], a mené avec le temps à un bris de confiance entre la majorité du Conseil et Patrick Beaudry», a écrit le porte-parole Sylvain Brouillette, alias Maikan, dans le groupe Facebook public de La Meute, la semaine dernière.

Quand le «conseil» du groupe aurait exigé une réédition de comptes à leur ancien collègue, sa réaction aurait été «de [leur] envoyer une mise en demeure pour essayer de [les] empêcher de montrer ces documents», selon Sylvain Brouillette, qui ne l'accuse toutefois pas de «fraude ou de malversation».

Daniel Mallard/Agence QMI

Patrick Beaudry

Distributeur autorisé

Après l'exclusion de M. Beaudry, le nouveau conseil d'administration a créé La Meute Inc, «une société par actions destinée à gérer les opérations de terrain» en plus de sa marchandise. Elle prendra donc la relève de l'ancien administrateur, qui se chargeait déjà de ces dossiers à travers son entreprise, PTRK Design.

Vous avez bien lu. Le distributeur autorisé des produits de La Meute était jusqu'à tout récemment une entreprise qui appartenait à un dirigeant de La Meute elle-même, selon ce que révélait VICE en janvier. À quoi servait donc tout l'argent que faisait PTRK Design?

MM. Beaudry et Brouillette n'ont pas répondu à nos demandes d'entrevue, mais selon la publication Facebook de ce dernier, les fonds recueillis assurent «la protection du voile corporatif lorsque nous organisons des sorties dans le monde réel [...] et protège aussi [le] porte-parole quand il parle au nom de LA MEUTE».

Bref, les membres sont en droit de se demander où leur argent aboutit.

Sylvain "Maikan" Brouillette

Organisme à but lucratif

Patrick Beaudry n'a-t-il pas divisé les parts comme il se devait? Empochait-il tout le cash? Selon ses dires sur Facebook, la création de La Meute Inc n'est rien de moins qu'une «tentative de détournement de fonds».

«Les "produits dérivés" à l’effigie de LA MEUTE n’auront servi qu’à faire la promotion de la cause et rien d’autre», martèle-t-il, sans pour autant s’étendre concrètement sur les dépenses associées à la promotion en question. Il craint que l'organisme tente maintenant d'extirper de l'argent de ses membres, chose qu'il ne faisait supposément pas par le passé avec PTRK Design quand il vendait des collants à 25$.

Nous ne saurons probablement jamais qui dit vrai dans toute cette histoire, mais une chose semble sûre: l’appartenance à La Meute passe vraisemblablement par l’achat de produits dérivés.

Quant à «la cause» en question, c'est l'islamophobie, et dans l’état actuel des choses, il ne parait pas nécessaire d'avoir un groupe Facebook, un logo officiel, un conseil d'administration et des porte-paroles pour la «défendre».

Cette guéguerre interne mènera simplement à un changement de main de l'argent que reçoit La Meute de ses membres et, souhaitons-leur, des designs un peu plus variés de leurs t-shirts qui sont présentement de pâles imitations de quelque chose de badass comme Sons of Anarchy.

Et tout ça pour des cossins décorés d'une patte de loup.