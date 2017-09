La NASA forcée de se prononcer sur la «fin du monde» prévue le 23 septembre

La fin du monde, annoncée pour le 23 septembre 2017 par un auteur pseudo scientifique, David Meade, a forcé la NASA à publier une mise à jour sur son site web concernant la Planète X, également appelée Nibiru.

Que se passera-t-il samedi?

Absolument rien, a dû préciser l’administration américaine.

«Plusieurs personnes “prédisent” que notre monde prendra fin le 23 septembre lorsqu’une autre planète entrera en collision avec la Terre. La planète en question, Nibiru, n’existe pas, il n’y aura donc pas de collision. L’histoire de Nibiru circule depuis des années et est recyclée régulièrement dans de nouvelles fables d’apocalypse», a indiqué la NASA sur son site web.

David Meade, l’auteur du canular, affirme que sa révélation lui vient d’un passage dans la Bible provenant du livre Apocalypse 12 :1.

Le passage dit: «Et un grand signe parut au Ciel, une femme revêtue du soleil, sous les pieds de laquelle était la lune, et sur sa tête une couronne de douze étoiles. Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement....»

L’organisation a déjà dû publier un texte questions-réponses en 2012 concernant cette planète imaginaire

Les mêmes réponses s’appliquent à cette nouvelle théorie loufoque.

Selon la NASA, le canular de Nibiru remonte à mai 2003.

«Nibiru et toutes ces autres histoires à propos de planètes sont des canulars provenant du web», souligne la NASA. Il n’existe aucune base factuelle concernant ces affirmations. Si la Planète X ou Nibiru était réellement en train de s’approcher de la Terre pour entrer en collision, les astronomes l’auraient déjà suivi depuis au moins déjà 10 ans, et elle serait visible à l’œil», assurent les scientifiques.

La NASA a déjà dû démentir une foule de théories associées à la fin du monde qui pullulent sur le web depuis des années.