Labeaume demande aux électeurs un mandat fort pour le transport en commun

Misant sur son «poids politique», Régis Labeaume demande aux citoyens de lui donner de nouveau leur confiance pour continuer de faire avancer la ville, notamment en matière de mobilité.

Régis Labeaume a lancé sa campagne électorale vendredi matin, à deux pas de l’hôtel de ville, entouré de toute son équipe de candidats.

«J’ai besoin que nos citoyens renouvellent leur confiance en notre équipe afin que nous conservions notre pouvoir de négociation auprès des décideurs politiques», a lancé le maire sortant dans son discours de début de campagne.

Les projets majeurs et structurants pour Québec, notamment en mobilité, sont encore à réaliser à Québec, note-t-il. Et si Québec veut bénéficier des sommes disponibles pour un réseau structurant de transport en commun, des choix doivent être faits rapidement, a-t-il plaidé.

«La région a tout avantage à ce que les décideurs locaux soient fortement appuyés pour bénéficier au maximum de l’attention des dirigeants politique de l’Assemblée nationale et de la Chambre des communes.»

Le maire sortant a rappelé que son équipe a obtenu des sommes importantes des gouvernements pour le renouvellement des infrastructures depuis 2008. «C’est le même phénomène qui se produit avec les investissements dans le transport en commun, d’où l’urgence d’envoyer un signal fort le 5 novembre prochain», a-t-il lancé.

Les engagements d’Équipe Labeaume seront aussi axés sur la qualité de vie dans les quartiers, a fait valoir le politicien.

Débats



Régis Labeaume accepte de participer au débat organisé par la Chambre de commerce, qu'il qualifie d'«incontournable», ainsi qu'à un débat télé et un autre à la radio. Il se dit aussi intéressé par l'organisation de deux autres débats axés sur le niveau de taxation et le transport en commun et la mobilité. Pour ces deux derniers débats, il délèguerait ses candidats Jonatan Julien et Rémy Normand.

Plus de détails à venir...