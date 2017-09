LOUDON | Fort d’une avance de 33 points aux dépens de Kevin Lacroix, Alex Labbé n’a qu’à prendre le départ de la dernière étape de la saison, samedi soir au circuit de Jukasa, en Ontario, pour confirmer son titre dans la série NASCAR Pinty’s.

Aussi bien dire que l’affaire est dans le sac pour le pilote de Saint-Albert, qui, peu importe son résultat en course, deviendra le troisième pilote québécois, après Andrew Ranger (2007 et 2009) et Louis-Philippe Dumoulin (2014), à remporter le championnat au pays.

« Je ne célébrerai qu’après l’épreuve, a dit le pilote de 24 ans, en souhaitant que ce sera avec le drapeau à damier dans les mains. »

Labbé (518 points) compte ajouter une sixième victoire en 13 départs cette saison dans la série canadienne de NASCAR. Il les a toutes remportées sur tracé ovale.

Premier doublé québécois ?

Derrière le meneur, Kevin Lacroix figure au deuxième rang du classement avec 485 points. Auteur de quatre victoires cette année, toutes acquises sur circuit routier, il n’a qu’à terminer 18e ou mieux pour conserver cette position au tableau final.

Les Ontariens Cayden Lapcevich (462), champion en titre de la série, et D.J.

Kennington (458) tentent de lui ravir cette place. Ils seront 20 pilotes à prendre le départ.

Occupant le cinquième rang, le Québécois Louis-Philippe Dumoulin (456) n’a plus aucun espoir de terminer la saison à la deuxième position au tableau final.

Labbé et Lacroix devraient d’ailleurs assurer un premier doublé québécois depuis que la série a été inaugurée en 2007.

Le chant du cygne

En concrétisant son premier titre, Labbé disputera samedi sa dernière épreuve en NASCAR Pinty’s.

Le protégé de l’écurie GoFas devrait être promu à temps plein en série XFinity grâce au soutien financier de l’entreprise québécoise BRP.

Sa première participation est prévue en Floride le 17 février prochain, à la veille de la Classique des 500 Milles de Daytona. Le nom de l’équipe qui lui préparera son bolide dans la deuxième division du NASCAR en 2018 n’a toutefois pas encore été divulgué.

Duel au sommet à Tremblant

Contrairement à la série NASCAR Pinty’s, rien n’est joué en Coupe Nissan Micra qui, à l’image des deux premières saisons de son existence, couronnera son champion à l’issue du dernier week-end de compétition.

Olivier Bédard, meneur au classement des pilotes après les 10 premières étapes de la saison avec une récolte de 342 points, tentera d’ajouter un deuxième titre en trois ans en fin de semaine au majestueux circuit de Mont-Tremblant. Pour ce faire, il devra toutefois contenir son plus sérieux rival, Kevin King, qui lui concède actuellement 27 points.

Malgré quelques scénarios possibles, mais peu probables qui pourraient assurer la couronne à Bédard dès samedi, il faudra sans doute attendre au lendemain pour connaître l’identité du champion 2017.

Xavier Coupal, troisième au classement cumulatif, a encore des chances mathématiques de remporter un deuxième titre d’affilée, mais il lui faudra espérer des résultats catastrophiques des deux meneurs pour les devancer au tableau. Ses chances sont donc pratiquement nulles.