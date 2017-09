Le Chrysler PT Cruiser nous manque même si on le déteste

Chrysler a produit le Chrysler PT Cruiser de 2000 à 2010. Alors qu’on soupçonne Chrysler de ne pas réellement savoir de quel type de véhicule il s’agissait ni de connaître le marché auquel il s’attaquait, le PT Cruiser polarisait les passionnés de l’automobile. Certains l’adoraient notamment parce qu’il était différent de tout le reste. Et d’autres se plaisaient à le détester pour différentes raisons.

À peine 7 ans après que Chrysler ait mis fin à sa commercialisation, on s’en ennuie. Voici pourquoi.

2 Fast 2 Furious Original Film

Parce que le Chrysler PT Cruiser a fait une apparition dans le film 2 Fast 2 Furious, ce qui en fait automatiquement une voiture intéressante. Calandre remplacée, roues chromées ajoutées, décalques de flammes apposés sur les côtés, il avait tout pour plaire.

Décapotable Chrysler

Parce qu’à partir de 2005, une version décapotable était offerte. Et ça, on aime ça. Malheureusement, Chrysler ne commercialise plus aucune voiture à bord desquelles on peut se balader les cheveux au vent. Et ça, c’est triste.

Parce qu’en 2004, Céline Dion était la vedette des publicités de la marque Chrysler. En écoutant la chanson I Drove All Night, on ne peut que s’imaginer au volant d’un PT Cruiser.

Clotaire Rapaille Rapaille Institute

Parce que Clotaire Rapaille avait participé à l’élaboration de son design. Clin d’œil aux habitants de la ville de Québec.

HHR Chevrolet

Parce qu’il était beaucoup plus beau que le Chevrolet HHR qui est sorti cinq ans après le PT Cruiser.

Turbooooo Chrysler

Parce que le GT Cruiser était plus puissant que vous le pensiez. En effet, grâce au turbocompresseur, il développe 215 chevaux-vapeur.

The Office NBC

Parce que dans la série télévisée américaine The Office, Michael Scott, le patron, conduit entre autres un PT Cruiser décapotable. Il lui est fourni par l’entreprise pour laquelle il travaille, c’est-à-dire Dunder Mifflin. On le voit aussi au volant de Chrysler Sebring décapotables.

Woody Chrysler

Parce qu’entre 2002 et 2004, une version Woody était offerte, vous l’aurez deviné, avec du simili-bois décoratif sur les panneaux de carrosserie.

La plus belle couleur Chrysler

Parce que la couleur violette était disponible. Ou aubergine, si vous préférez. Et que rares sont les véhicules livrables de cette couleur aujourd’hui.